Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadıkları belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımın antrenmanına, milli takımlarda bulunan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Eren Derdiyok, Sneijder, Linnes, Cavanda, Chedjou ve Muslera katılmadı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla derbi maçın hazırlıklarını sürdürecek.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:16
- Yeni forvet Marcelo!
Toplam 2
Yorum
hattrick Atınç diyordu ki Almanya'da Türkiye'de görmediğim antremanları yapıyor daha fazla çalışıyor daha ciddi işimizi yapıyorduk ! Tamam ! Fakat bunların sana katkısı ne olmuş onu gösterebiliyor musun , onlardan farklı ne almışsın bize henüz gösteremedin Atınç buna ne dersin ?
- 1 puan Aboubakar’dan
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Maçı baştan sona izlemek lazım... her top gelişinde karşı savunmanın beden dilini bozuyor ...karşıdaki paniği gözlemleyebilirsiniz...son vuruşları halleder ve panik yapmayı bırakırsa bizde iş yapar.....
- Moyes’in gözü Skrtel’de
Toplam 5
Yorum
Yellow Olmaz mı gözum derbiye sakladık senin hediyeni
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