 Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    'da derbi hazırlıkları sürüyor

    Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

    , 'in 11. haftasında ile yapacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadıkları belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takımın antrenmanına, milli takımlarda bulunan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Eren Derdiyok, Sneijder, Linnes, Cavanda, Chedjou ve Muslera katılmadı.

    , yarın gerçekleştireceği idmanla derbi maçın hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:16
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