 Eric Gerets üzdü – Fotomaç – 13 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    üzdü

    Eric Gerets üzdü
    Sağlık sorunları nedeniyle teknik direktörlük kariyerine son veren , zor günler yaşadığını söyledi. 'da da görev yapan 62 yaşındaki Gerets, "Birkaç yıl daha hayattan zevk alacağım. Sağlığım kötü" dedi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eric Gerets üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.