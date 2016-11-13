Cimbom Florya'ya vedaya hazırlanıyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile salı günü bir araya gelip Florya arazisini TOKİ'ye devretmek için temaslarda bulunacak. Kulübe, yeni tesis için 3 yer gösterildi.

Galatasaray'ı borçsuz hale getirecek Riva ve Florya projeleri için genel kurul üyelerinden onay alan Başkan Dursun Özbek, çalışmalara başlıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ilk iş olarak salı günü başkente çıkarma yapacak. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek Özbek, Erdoğan ile temaslarda bulunacak. TOKİ ile yapılan ön protokol üzerinden çalışmaları başlatacak Dursun Özbek, ilk iş olarak Florya'yı devredecek.

FAVORİ BÖLGE KEMERBURGAZ

Florya'dan 200 milyon dolar gelir bekleyen Galatasaray'a yeni tesis için 3 farklı yer önerildi. Kemerburgaz'daki Kasımpaşa Tesisleri'ne yakın bir arazi, Kilyos'ta bir bölge ve yine stada yakın bir başka boş arsa, Cimbom'a sunuldu. Yöneticilerin, Kemerburgaz'a sıcak baktığı belirtiliyor. Kesin karar ise salı günü çıkacak. Başkan Özbek, Florya'nın ardından Riva için girişimlere başlayacak. Riva'nın devrinden de 2023 yılına kadar kademeli olarak 300 milyon dolar bekleniyor.

KENDİ TESİSİNİ KENDİN YAP

Galatasaray, yeni tesis için sunulan araziyi 49 yıllığına kiralayacak ve bunun için para ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, tesis inşaatını ise kendi cebinden yapacak. İnşaat biter bitmez futbol branşı, altyapıyla birlikte buraya taşınacak ve devamında Florya yıkılacak. 22 dönümlük Florya arazisi için 2017'de 60 milyon dolar alacak sarı-kırmızılılar, kalan 140 milyonu ise 2018'de kasasına koyacak.