 Bruma’ya büyük övgü – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’ya büyük övgü

    Bruma’ya büyük övgü

    ’yı isteyen ’ın bilgi istediği , “Bale’in yerini doldurur, onun gibi büyük paraya satılır” dedi.

    İngiltere'nin Tottenham Kulübü, Bruma'nın peşine düştü. Oyuncu hakkında sürekli bilgi edinmeye çalışan İngilizler, eski Beşiktaşlı Les Ferdinand ile temasa geçti. Bir dönem forması giyen ve Türkiye'yi yakından takip eden Ferdinand, yönetime ile ilgili bilgiler sundu.

    BU SEZON ÇOK BAŞARILI
    Katıldığı bir spor programında, Bruma'nın özellikle bu sezon çok başarılı olduğunu ve yeteneklerinin herkesi şaşırttığını ifade eden Ferdinand şu yorumu yaptı: "Bale'in yerini doldurabilir. Onda bu kapasite var. Bale'in ulaştığı rakamlarla da başka bir kulübe satılabilir. Geleceği olan bir yıldız. Galatasaray'da bu sezon büyük bir çıkış içinde." Ferdinand'ın bu sözleri sonrası, İngiliz ekibinin yöneticilerinin, Bruma'yı almak için harekete geçeceği de belirtiliyor.

    FERDİNAND REFERANS VERDİ
    Bruma'yı transfer listesine alan Tottenham Kulübü'ne, 'ın eski yıldızı Ferdinand sürekli bilgi veriyor.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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