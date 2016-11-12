Tüm alacaklar ödenecek
Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların biriken transfer taksitlerini aralık ayında ödeyecek.
Riva ve Florya projeleri için genel kurulun onayını alan başkan Dursun Özbek buradan gelecek sıcak para ile oyuncuların tüm alacaklarını kapatmayı planlıyor. Yönetimin, toplam 10 milyon dolar'ın üzerinde ödeme yapacağı öğrenildi.
Yasin Öztekin'e zam sözü
Adanaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdiği gerekçesiyle A2 takımına gönderilen ve hafta içinde tekrar takıma dönen Yasin Öztekin'e de yönetimden müjde geldi. Yönetim, sözleşmesinin iyileştirilmesini isteyen oyuncuya 'zam' sözü verdi. Tedavi için Almanya'ya giden Yasin bu haberle moral buldu.
Yasin Öztekin'e zam sözü
Adanaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdiği gerekçesiyle A2 takımına gönderilen ve hafta içinde tekrar takıma dönen Yasin Öztekin'e de yönetimden müjde geldi. Yönetim, sözleşmesinin iyileştirilmesini isteyen oyuncuya 'zam' sözü verdi. Tedavi için Almanya'ya giden Yasin bu haberle moral buldu.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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