Tüm alacaklar ödenecek

Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların biriken transfer taksitlerini aralık ayında ödeyecek.

Riva ve Florya projeleri için genel kurulun onayını alan başkan Dursun Özbek buradan gelecek sıcak para ile oyuncuların tüm alacaklarını kapatmayı planlıyor. Yönetimin, toplam 10 milyon dolar'ın üzerinde ödeme yapacağı öğrenildi.



Yasin Öztekin'e zam sözü

Adanaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdiği gerekçesiyle A2 takımına gönderilen ve hafta içinde tekrar takıma dönen Yasin Öztekin'e de yönetimden müjde geldi. Yönetim, sözleşmesinin iyileştirilmesini isteyen oyuncuya 'zam' sözü verdi. Tedavi için Almanya'ya giden Yasin bu haberle moral buldu.