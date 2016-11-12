 Tüm alacaklar ödenecek – Fotomaç – 12 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tüm alacaklar ödenecek

    Tüm alacaklar ödenecek

    Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların biriken transfer taksitlerini aralık ayında ödeyecek.

    Riva ve Florya projeleri için genel kurulun onayını alan başkan Dursun Özbek buradan gelecek sıcak para ile oyuncuların tüm alacaklarını kapatmayı planlıyor. Yönetimin, toplam 10 milyon dolar'ın üzerinde ödeme yapacağı öğrenildi.

    Yasin Öztekin'e zam sözü
    Adanaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdiği gerekçesiyle A2 takımına gönderilen ve hafta içinde tekrar takıma dönen Yasin Öztekin'e de yönetimden müjde geldi. Yönetim, sözleşmesinin iyileştirilmesini isteyen oyuncuya 'zam' sözü verdi. Tedavi için Almanya'ya giden Yasin bu haberle moral buldu.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tüm alacaklar ödenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.