 Tudor’a ’teklif’ iddiası! – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Tudor’a ’teklif’ iddiası!

    Tudor’a ’teklif’ iddiası!
    Üst üste gelen yenilgiler Riekerink'in koltuğunu tehlikeye atarken, yönetimin, Karabükspor'un başarılı teknik direktörü 'a teklif yaptığı iddia edildi. 38 yaşındaki Hırvat hocanın 2 hafta önce İstanbul'a gelip, G.Saray ile görüştüğü konuşuluyor. Karabükspor Başkanı Tankut, "Bu iddiaları önemsemiyorum" dedi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:13
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