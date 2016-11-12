Tudor’a ’teklif’ iddiası!
Üst üste gelen yenilgiler Riekerink'in koltuğunu tehlikeye atarken, yönetimin, Karabükspor'un başarılı teknik direktörü Igor Tudor'a teklif yaptığı iddia edildi. 38 yaşındaki Hırvat hocanın 2 hafta önce İstanbul'a gelip, G.Saray ile görüştüğü konuşuluyor. Karabükspor Başkanı Tankut, "Bu iddiaları önemsemiyorum" dedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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