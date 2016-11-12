Tottenham’dan 25 milyon euro
A Bola, İngiliz ekibinin bir süredir scoutlarına takip ettirdiği Bruma için 25 milyon euro’yu gözden çıkarabileceğini yazdı
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği müthiş performansla dikkat çeken Armindo Bruma için Tottenham kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Portekiz'in A Bola gazetesi, İngiliz ekibinin, scout ekibinin Bruma hakkında net bir şekilde olumlu rapor vermesi halinde Cimbom'a servet değerinde bir öneride bulunacağını yazdı. A Bola'ya göre Tottenham, Bruma için 25 milyon euro'yu gözden çıkarabilir.
DERBİYE GELECEKLER
Tottenham'ın Bruma'yı şimdiye kadar 6 kez izlettiği vurgulanırken, Fenerbahçe derbisine de gözlemci heyetinin geleceği kaydedildi. Portekizli yıldız, Galatasaray formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 10 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı. Cimbom, Bruma'yı 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 10 milyon euro'ya transfer etmişti.
DERBİYE GELECEKLER
Tottenham'ın Bruma'yı şimdiye kadar 6 kez izlettiği vurgulanırken, Fenerbahçe derbisine de gözlemci heyetinin geleceği kaydedildi. Portekizli yıldız, Galatasaray formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 10 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı. Cimbom, Bruma'yı 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 10 milyon euro'ya transfer etmişti.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
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Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
Tottenham’dan 25 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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