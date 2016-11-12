 Tottenham’dan 25 milyon euro – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Tottenham’dan 25 milyon euro

    Tottenham’dan 25 milyon euro

    A Bola, İngiliz ekibinin bir süredir scoutlarına takip ettirdiği için 25 milyon euro’yu gözden çıkarabileceğini yazdı

    Galatasaray'da bu sezon gösterdiği müthiş performansla dikkat çeken Armindo Bruma için Tottenham kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Portekiz'in A Bola gazetesi, İngiliz ekibinin, scout ekibinin Bruma hakkında net bir şekilde olumlu rapor vermesi halinde Cimbom'a servet değerinde bir öneride bulunacağını yazdı. A Bola'ya göre Tottenham, için 25 milyon euro'yu gözden çıkarabilir.

    DERBİYE GELECEKLER
    Tottenham'ın Bruma'yı şimdiye kadar 6 kez izlettiği vurgulanırken, Fenerbahçe derbisine de gözlemci heyetinin geleceği kaydedildi. Portekizli yıldız, Galatasaray formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 10 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı. Cimbom, Bruma'yı 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 10 milyon euro'ya transfer etmişti.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:16
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