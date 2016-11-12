 Tek hayalim Galatasaray – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Tek hayalim Galatasaray

    Tek hayalim Galatasaray

    Cimbom'da geçmişte iki defa gündemine girmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen bir an önce İngiltere'den kurtulmayı amaçlıyor.

    Senegalli yıldızın isteği sevildiği ve büyük ilgi gördüğü Türkiye'de kariyerini sürdürmek. Akhisar formasıyla attığı gollerle önce Rusya'ya oradan da Ada'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Everton'da tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı. 2016 Şubat ayında 18 milyon Euro'ya Premier Lig ekibine gelen Niasse, teknik direktör Roberto Martinez'in görevi bırakmasının ardından zor duruma düştü. Yeni hoca Robert Koeman onu kadro dışı bırakırken, Niasse de Rezerv takımda oynamaya başladı. 3 maçta 5 gol kaydeden Niasse devre arası ayrılmayı kafasına koydu.

    DENEMEYE ALINACAK
    Niasse, menajerleri ve Türkiye'deki tanıdıkları aracılığıyla Galatasaray'a ikinci mesajını da yolladı: "Beni alın. Pişman olmazsınız. Size çok büyük güç katarım. Hayalim orada oynamak" Hücumda rakipleri açmakta zorlanan Cimbom da Senegalli'yi gündemine aldı. Ancak 6 aydır A takım seviyesinde maça çıkmaması sebebiyle sarı-kırmızılılar endişeli. Bu sebeple kısa bir denemeye tabii tutmadan transferini düşünmüyor. Niasse'nin 2020 yılına kadar kontratı var. Aslan kiralama yoluyla almayı hesaplıyor.

    Dolap bile vermediler
    , Ekim ayında Everton kulübünün kendisine olan tavrından şu sözlerle şikayetçi olmuştu: "U23 takımında oynuyorum, bana bir dolap bile vermediler. Çantanı yere koyup, eşyalarımı çantamın üzerine bırakıyorum. İdman sonrası da hepsini kucaklayarak arabaya götürüyorum. Bunları hak etmedim"

    Hamzaoğlu istemişti
    Senegalli futbolcu, Galatasaray'ın gündemine ilk olarak Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğü döneminde girmişti. Ancak Bilal Kısa'nın ardından Oumar Niasse ismi camiayı kızdırmış "Burası Galatasaray, Akhisar Belediyespor değil" tepkileri üzerine sarı-kırmızılı yönetim Niasse'den vazgeçmişti.

    Savaş ÇORLU
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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