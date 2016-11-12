Tek hayalim Galatasaray
Cimbom'da geçmişte iki defa gündemine girmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen Oumar Niasse bir an önce İngiltere'den kurtulmayı amaçlıyor.
Senegalli yıldızın isteği sevildiği ve büyük ilgi gördüğü Türkiye'de kariyerini sürdürmek. Akhisar formasıyla attığı gollerle önce Rusya'ya oradan da Ada'ya transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Everton'da tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı. 2016 Şubat ayında 18 milyon Euro'ya Premier Lig ekibine gelen Niasse, teknik direktör Roberto Martinez'in görevi bırakmasının ardından zor duruma düştü. Yeni hoca Robert Koeman onu kadro dışı bırakırken, Niasse de Rezerv takımda oynamaya başladı. 3 maçta 5 gol kaydeden Niasse devre arası ayrılmayı kafasına koydu.
DENEMEYE ALINACAK
Niasse, menajerleri ve Türkiye'deki tanıdıkları aracılığıyla Galatasaray'a ikinci mesajını da yolladı: "Beni alın. Pişman olmazsınız. Size çok büyük güç katarım. Hayalim orada oynamak" Hücumda rakipleri açmakta zorlanan Cimbom da Senegalli'yi gündemine aldı. Ancak 6 aydır A takım seviyesinde maça çıkmaması sebebiyle sarı-kırmızılılar endişeli. Bu sebeple kısa bir denemeye tabii tutmadan transferini düşünmüyor. Niasse'nin 2020 yılına kadar kontratı var. Aslan kiralama yoluyla almayı hesaplıyor.
Dolap bile vermediler
Oumar Niasse, Ekim ayında Everton kulübünün kendisine olan tavrından şu sözlerle şikayetçi olmuştu: "U23 takımında oynuyorum, bana bir dolap bile vermediler. Çantanı yere koyup, eşyalarımı çantamın üzerine bırakıyorum. İdman sonrası da hepsini kucaklayarak arabaya götürüyorum. Bunları hak etmedim"
Hamzaoğlu istemişti
Senegalli futbolcu, Galatasaray'ın gündemine ilk olarak Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğü döneminde girmişti. Ancak Bilal Kısa'nın ardından Oumar Niasse ismi camiayı kızdırmış "Burası Galatasaray, Akhisar Belediyespor değil" tepkileri üzerine sarı-kırmızılı yönetim Niasse'den vazgeçmişti.
Savaş ÇORLU
DENEMEYE ALINACAK
Niasse, menajerleri ve Türkiye'deki tanıdıkları aracılığıyla Galatasaray'a ikinci mesajını da yolladı: "Beni alın. Pişman olmazsınız. Size çok büyük güç katarım. Hayalim orada oynamak" Hücumda rakipleri açmakta zorlanan Cimbom da Senegalli'yi gündemine aldı. Ancak 6 aydır A takım seviyesinde maça çıkmaması sebebiyle sarı-kırmızılılar endişeli. Bu sebeple kısa bir denemeye tabii tutmadan transferini düşünmüyor. Niasse'nin 2020 yılına kadar kontratı var. Aslan kiralama yoluyla almayı hesaplıyor.
Dolap bile vermediler
Oumar Niasse, Ekim ayında Everton kulübünün kendisine olan tavrından şu sözlerle şikayetçi olmuştu: "U23 takımında oynuyorum, bana bir dolap bile vermediler. Çantanı yere koyup, eşyalarımı çantamın üzerine bırakıyorum. İdman sonrası da hepsini kucaklayarak arabaya götürüyorum. Bunları hak etmedim"
Hamzaoğlu istemişti
Senegalli futbolcu, Galatasaray'ın gündemine ilk olarak Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğü döneminde girmişti. Ancak Bilal Kısa'nın ardından Oumar Niasse ismi camiayı kızdırmış "Burası Galatasaray, Akhisar Belediyespor değil" tepkileri üzerine sarı-kırmızılı yönetim Niasse'den vazgeçmişti.
Savaş ÇORLU
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rekora gidiyor
Toplam 1
Yorum
aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
Toplam 2
Yorum
Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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