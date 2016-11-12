 Serdar Aziz ilk 11’e – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Serdar Aziz ilk 11’e

    Serdar Aziz ilk 11’e

    'da derbinin hazırlıkları da sürüyor.

    Jan Olde Riekerink, savunmada değişim yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı teknik adamın, Kadıköy'de sakatlığı düzelen Serdar Aziz'e şans vermeyi planladığı bildirildi. Fenerbahçe'nin kanatlardan yapacağı yüksek ortaları Serdar ile savuşturmayı hedefleyen tecrübeli hoca, stoperde oynatacağı diğer ismi ise Chedjou, Semih Kaya ve Hakan Balta arasından seçecek.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:18
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