Serdar Aziz ilk 11’e
Galatasaray'da derbinin hazırlıkları da sürüyor.
Jan Olde Riekerink, savunmada değişim yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı teknik adamın, Kadıköy'de sakatlığı düzelen Serdar Aziz'e şans vermeyi planladığı bildirildi. Fenerbahçe'nin kanatlardan yapacağı yüksek ortaları Serdar ile savuşturmayı hedefleyen tecrübeli hoca, stoperde oynatacağı diğer ismi ise Chedjou, Semih Kaya ve Hakan Balta arasından seçecek.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
Serdar Aziz ilk 11’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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