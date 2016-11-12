 Podolski’ye yükleme – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    ’ye yükleme

    Podolski’ye yükleme
    Başakşehir maçında yedek soyunan Lukas Podolski'nin hâlâ istenen düzeye gelememesi, Riekerink'i harekete geçirdi. Hollandalı hoca, sağlık kurulu ve antrenörler ile görüşerek, Alman yıldızın Fenerbahçe derbisine kadar fiziksel olarak 'fit' seviyeye getirilmesi talimatını verdi.

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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