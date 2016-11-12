Podolski’ye yükleme
Başakşehir maçında yedek soyunan Lukas Podolski'nin hâlâ istenen düzeye gelememesi, Riekerink'i harekete geçirdi. Hollandalı hoca, sağlık kurulu ve antrenörler ile görüşerek, Alman yıldızın Fenerbahçe derbisine kadar fiziksel olarak 'fit' seviyeye getirilmesi talimatını verdi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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