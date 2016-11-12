''O savcı bile FETÖ'cü çıktı!''

13 YIL ÖNCE CEPHE ALDIM

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 3 Temmuz kumpasında kendisini hedef seçmesinin, örgüte cephe alması ve örgütün futbol dünyasındaki yapılanmasına karşı durmasından kaynaklandığını belirten Karan, "Ben ilk açıklamayı 2003 yılında yapmıştım; beni kimse dinlememişti bunların çok tehlikeli bir örgüt olduklarını söylüyordum. Beni neden hedef seçtiler? Hiçbir zaman onların toplantısına gitmedim, çok çağırdılar, benim özel hayatım farklıydı, beni hep dışladılar o yüzden beni hedef olarak seçtiler" diye konuştu.

TEK KURUŞ VERMEDİM

Karan, kumpas kapsamında FETÖ'cü hakimlerin skandal kararları sonrasında 5 ay cezaevinde haksız yere yattığını, cezaevinden çıkarılması içinse örgüt militanlarının kendisinden para isteğini aktararak, "Açıkça içeriye girdikten sonra özgürlüğe kavuşmam için benden yüklü miktarda para istediler. Bunun açıklamasını daha öncede yapmıştım. Tek kuruş vermedim bile FETÖ'cü hainlere." dedi.

FUTBOLDA ÇOK GÜÇLÜLER

FETÖ'nün futbolda güçlü bir yapılanması olduğunu ifade eden Ümit Karan, örgütün futbolcu, teknik direktör transferleri gibi konularda etkin rol oynadığını söyleyerek, şunları kaydetti: "FETÖ'nün futbol hayatından temizlenmesi imkânsız.Çünkü, yüzde 90 futbolda varlar. Türkiye'de kendilerine teşkilat kurmuş. Futbolcuların transferlerini kendileri gerçekleştiriyorlar. Menajerler deseniz onların; kimi nereye yönlendirirlerse oraya gidiyorlar. Hocalar istifa ediyor, ertesi gün takım buluyorlar. Adeta kukla gibi milleti yönetiyorlardı.Beni 15 Temmuz'dan önce savcı aradı 'İfade vermek istiyor musun' diye 'Hayır' dedim ve o hayır dediğim savcı bile alındı FETÖ'cü çıktı."

Karan, ayrıca FETÖ'cü futbolcu grubunun da kendisini yıpratmak için girişimlerde bulunduğunu, sürekli dışlandığını açıkladı.

GALATASARAY'DA OYNADIĞIM İÇİN GURURLUYUM

Galatasaray'da forma giydiği 8 sezonunun da hayatının en güzel dönemi olarak niteledi. Galatasaray'ın başarılarında pay sahibi olmak, tarihe tanıklık etmenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Karan, "Galatasaray formasını giydiğim için çok gururluyum ve mutluyum. Çünkü benim çocukluğumdan beri tuttuğum takım Galatasaray. Güzel sezonlar yaşadığım oldu, kötü sezonlar yaşadığım oldu. Genel anlamda zaman zaman evet böyle yapsam daha iyi olurmuydu diye düşündüğüm oldu. Ama o zamanda ben olmazdım diye düşünüyorum. Keyifli sezonlar yaşadım, yaptıklarımdan kısaca pişman değilim. Bizde gençtik elbette bizde hata yapmışızdır" ifadelerini kullandı.





Kaynak: Diriliş Postası