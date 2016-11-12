 Kevin’den teşekkür – Fotomaç – 12 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kevin’den teşekkür

    Kevin’den teşekkür
    İmzası yetişmediği için Galatasaray'da forma giyemeyen devre arası da Cimbom'dan ayrılmıştı. Alman futbolcu "6 ay yurt dışında oynadıktan sonra bana ülkeme dönme şansı veren Stuttgart'a teşekkür ediyorum" dedi. Kevin, ailesini özlediğini belirterek ayrılmak istemişti.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kevin’den teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.