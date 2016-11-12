 İstanbul’da hayat güzel – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    İstanbul’da hayat güzel

    İstanbul’da hayat güzel
    Aslan'ın sağ beki , Norveç basınına konuştu. Eşi ve çocuğuyla yaşadığı İstanbul'u öven başarılı futbolcu "Harika bir yerde yaşıyorum. Ailem ve ben burada çok mutluyuz" dedi. Linnes, Galatasaray'da birçok iyi oyuncu olduğunu belirtip düzenli forma için çok çalıştığını da sözlerine ekledi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:20
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