İstanbul’da hayat güzel
Aslan'ın sağ beki Martin Linnes, Norveç basınına konuştu. Eşi ve çocuğuyla yaşadığı İstanbul'u öven başarılı futbolcu "Harika bir yerde yaşıyorum. Ailem ve ben burada çok mutluyuz" dedi. Linnes, Galatasaray'da birçok iyi oyuncu olduğunu belirtip düzenli forma için çok çalıştığını da sözlerine ekledi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
İstanbul’da hayat güzel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.