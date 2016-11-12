Derbi 107 TL

Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de izleyecek olan sarı- kırmızılı taraftarlar için ayrılan 2 bin 300 bilet pazartesi günü saat 10.00'da satışa sunulacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, resmi siteden yayınladığı açıklamada passo.com.tr'de 107 TL'den satışa sunulacak biletlerden sadece 1 adet alınabileceğini duyurdu.



SAYEMİZDE DOLACAK

Eski yönetici Cem Kınay'dan derbi öncesi F.Bahçe'yi kızdıracak bir açıklama geldi. Kinay, "F.Bahçe, G.Saray maçı sayesinde ilk kez stadını doldurmuş olacak. G.Saray böyle bir takım" diyerek, bu sezon Ülker Stadı'nı doldurmakta zorlanan rakiplerine taş attı. F.Bahçe, geride kalan 10 haftada evinde ortalama 17 bin seyirciye oynadı.