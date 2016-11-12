Derbi 107 TL
Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de izleyecek olan sarı- kırmızılı taraftarlar için ayrılan 2 bin 300 bilet pazartesi günü saat 10.00'da satışa sunulacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, resmi siteden yayınladığı açıklamada passo.com.tr'de 107 TL'den satışa sunulacak biletlerden sadece 1 adet alınabileceğini duyurdu.
SAYEMİZDE DOLACAK
Eski yönetici Cem Kınay'dan derbi öncesi F.Bahçe'yi kızdıracak bir açıklama geldi. Kinay, "F.Bahçe, G.Saray maçı sayesinde ilk kez stadını doldurmuş olacak. G.Saray böyle bir takım" diyerek, bu sezon Ülker Stadı'nı doldurmakta zorlanan rakiplerine taş attı. F.Bahçe, geride kalan 10 haftada evinde ortalama 17 bin seyirciye oynadı.
SAYEMİZDE DOLACAK
Eski yönetici Cem Kınay'dan derbi öncesi F.Bahçe'yi kızdıracak bir açıklama geldi. Kinay, "F.Bahçe, G.Saray maçı sayesinde ilk kez stadını doldurmuş olacak. G.Saray böyle bir takım" diyerek, bu sezon Ülker Stadı'nı doldurmakta zorlanan rakiplerine taş attı. F.Bahçe, geride kalan 10 haftada evinde ortalama 17 bin seyirciye oynadı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
Toplam 2
Yorum
Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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