Cim Bom'da yüksek tempolu antrenman
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasında, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketiyle başlayan futbolcuların, daha sonra üç grup halinde topa sahip olma çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda dörder kişilik üç takım halinde tempolu maç oynandığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:44
- 4 isim kadrodan çıkarıldı!
Toplam 15
Yorum
istanbul beyi vallla şu antalya'da bi daha milli maç yapmayın. uğursuz mu nedir ne zaman oynasak kaybediyoruz!
- Tudor’a ’teklif’ iddiası!
Toplam 4
Yorum
Yasama Tudor çok başarılı bir hoca. Bence çok yararlı olabilir. Ne olursa olsun Rikerink gitmeli.
- Beşiktaş, farklı kaybetti!
Toplam 1
Yorum
uknown ilk yenilginiz hayırlı olsun
Cim Bom'da yüksek tempolu antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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