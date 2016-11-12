 Cim Bom'da yüksek tempolu antrenman – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Cim Bom'da yüksek tempolu antrenman

    Cim Bom'da yüksek tempolu antrenman

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün açıklamasında, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketiyle başlayan futbolcuların, daha sonra üç grup halinde topa sahip olma çalışması yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda dörder kişilik üç takım halinde tempolu maç oynandığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:44
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