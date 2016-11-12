Çıkışa geçeceğiz
Hollandalı hoca, “Skora etki edebilen tek oyuncumuz Bruma. Ara transferde bir orta saha ve kanat almalıyız” derken, iniş döneminin bittiğini, F.Bahçe maçıyla tekrar yükselişe geçeceklerini söyledi
Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe derbisi öncesi yönetimin istediği raporu hazırladı. Hollandalı çalıştırıcı, son haftalarda takımın yaşadığı düşüşün nedenlerini açıklarken, krizden çıkışın reçetesini de sundu. İşte Riekerink'in raporundan sızanlar:
- Skora etki edebilecek tek oyuncumuz Bruma.
- Sneijder takımın lideri ama rakipler onu durdurmak için her yolu deniyor.
- Orta sahamız topu ileri taşımakta zorlanıyor.
- Stoper konusunda sıkıntımız var. En iyi stoperim aslında bir sol bek olan Hakan Balta.
- Muslera çok yorgun. Yaptığı denizaşırı yolculuklar onu olumsuz etkiliyor. Sinirli olabiliyor.
'BEY'DİM ŞİMDİ 'GİTSİN' DENİYOR
Raporunda Fenerbahçe derbisiyle beraber tekrar çıkışa geçeceklerini de belirten Hollandalı teknik adamın, şu görüşlere yer verdiği öğrenildi:
- Türkiye'de her şey çok çabuk değişiyor...
- 2-3 hafta önce "bey"dim, şimdi "gideyim" diye bakılıyor. Sorun bensem hemen 'istifa' ederim.
- Her takımın inişleri çıkışları olur. Biz de iniş dönemini yaşadık.
- Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçeceğiz.
- Devre arasında orta sahada top yapacak bir oyuncu ile Bruma gibi oyunu değiştirecek bir kanat oyuncusu işime çok yarar.
KAYBETMEZSEK ÖNÜMÜZ AÇILIR
Başakşehir mağlubiyetiyle zirvenin 6 puan gerisine düşen Jan Olde Riekerink; üst üste oynayacakları F.Bahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarında hedefi en az 7 puan olarak koydu. Hollandalı'nın, Florya'da öğrencileriyle yaptığı toplantılarda ligde en kritik virajda olduklarını belirterek, "Fenerbahçe maçı çok önemli. Yenilmezsek önümüz açılır. Rakiplerimizin aralarında oynayacakları maçları iyi değerlendirirsek, yeniden lider olabiliriz" dediği öğrenildi.
- Skora etki edebilecek tek oyuncumuz Bruma.
- Sneijder takımın lideri ama rakipler onu durdurmak için her yolu deniyor.
- Orta sahamız topu ileri taşımakta zorlanıyor.
- Stoper konusunda sıkıntımız var. En iyi stoperim aslında bir sol bek olan Hakan Balta.
- Muslera çok yorgun. Yaptığı denizaşırı yolculuklar onu olumsuz etkiliyor. Sinirli olabiliyor.
'BEY'DİM ŞİMDİ 'GİTSİN' DENİYOR
Raporunda Fenerbahçe derbisiyle beraber tekrar çıkışa geçeceklerini de belirten Hollandalı teknik adamın, şu görüşlere yer verdiği öğrenildi:
- Türkiye'de her şey çok çabuk değişiyor...
- 2-3 hafta önce "bey"dim, şimdi "gideyim" diye bakılıyor. Sorun bensem hemen 'istifa' ederim.
- Her takımın inişleri çıkışları olur. Biz de iniş dönemini yaşadık.
- Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçeceğiz.
- Devre arasında orta sahada top yapacak bir oyuncu ile Bruma gibi oyunu değiştirecek bir kanat oyuncusu işime çok yarar.
KAYBETMEZSEK ÖNÜMÜZ AÇILIR
Başakşehir mağlubiyetiyle zirvenin 6 puan gerisine düşen Jan Olde Riekerink; üst üste oynayacakları F.Bahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarında hedefi en az 7 puan olarak koydu. Hollandalı'nın, Florya'da öğrencileriyle yaptığı toplantılarda ligde en kritik virajda olduklarını belirterek, "Fenerbahçe maçı çok önemli. Yenilmezsek önümüz açılır. Rakiplerimizin aralarında oynayacakları maçları iyi değerlendirirsek, yeniden lider olabiliriz" dediği öğrenildi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rekora gidiyor
Toplam 1
Yorum
aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
Toplam 2
Yorum
Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
Çıkışa geçeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.