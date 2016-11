Galatasaray'dateknik direktörderbisi öncesi yönetimin istediği raporu hazırladı.son haftalarda takımın yaşadığı düşüşün nedenlerini açıklarken,de sundu. İşte Riekerink'in raporundan sızanlar:- Skora etki edebilecek tek oyuncumuztakımın lideri ama rakipler onu durdurmak için her yolu deniyor.- Orta sahamız topu ileri taşımakta zorlanıyor.- Stoper konusunda sıkıntımız var. En iyi stoperim aslında bir sol bek olançok yorgun. Yaptığı denizaşırı yolculuklar onu olumsuz etkiliyor. Sinirli olabiliyor.Fenerbahçe derbisiyle beraber tekrar çıkışa geçeceklerini de belirten, şu görüşlere yer verdiği öğrenildi:- Türkiye'de her şey çok çabuk değişiyor...- 2-3 hafta öncedim, şimdi "gideyim" diye bakılıyor. Sorun bensem hemen 'istifa' ederim.- Her takımın inişleri çıkışları olur. Biz de iniş dönemini yaşadık.- Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçeceğiz.- Devre arasında orta sahada top yapacak bir oyuncu ilegibi oyunu değiştirecek bir kanat oyuncusu işime çok yarar.Başakşehir mağlubiyetiyle zirvenin 6 puan gerisine düşen Jan Olde Riekerink ; üst üste oynayacakları F.Bahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarında hedefi en az 7 puan olarak koydu. Hollandalı'nın, Florya'da öğrencileriyle yaptığı toplantılarda ligde en kritik virajda olduklarını belirterek, "Fenerbahçe maçı çok önemli. Yenilmezsek önümüz açılır. Rakiplerimizin aralarında oynayacakları maçları iyi değerlendirirsek, yeniden lider olabiliriz" dediği öğrenildi.