Carole: Bu kez geçit vermem
Kadıköy'de geçen sezon kötü bir performans sergileyen ve yenilen golden önce sakatlanan Lionel Carole bu kez çok hırslı. Fransız futbolcu "Ezeli rakibimizin stadında uzun süredir kazanamıyoruz. Artık bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Ben kendi kanadımdan geçit vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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