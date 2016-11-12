Carole: Bu kez geçit vermem

Kadıköy'de geçen sezon kötü bir performans sergileyen ve yenilen golden önce sakatlanan Lionel Carole bu kez çok hırslı. Fransız futbolcu "Ezeli rakibimizin stadında uzun süredir kazanamıyoruz. Artık bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Ben kendi kanadımdan geçit vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.