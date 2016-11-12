Avrupa’da yok diye gelmemiş!
Trabzonspor'un eski oyuncusu Kevin Constant'dan ilginç iddia... Karadeniz Fırtınasının ardından Bologna'ya giden, orada da sözleşmesi feshedilen Gineli oyuncu, Galatasaray'dan sezon başı teklif aldığını belirtti. Constant "Türkiye'de daha önce futbol oynadım. Avrupa Kupaları'nda oynamadığı için Galatasaray'dan gelen teklifi reddettim" dedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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