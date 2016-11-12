Avrupa’da yok diye gelmemiş!

Trabzonspor'un eski oyuncusu Kevin Constant'dan ilginç iddia... Karadeniz Fırtınasının ardından Bologna'ya giden, orada da sözleşmesi feshedilen Gineli oyuncu, Galatasaray'dan sezon başı teklif aldığını belirtti. Constant "Türkiye'de daha önce futbol oynadım. Avrupa Kupaları'nda oynamadığı için Galatasaray'dan gelen teklifi reddettim" dedi.