Akıllar F.Bahçe’de

Galatasaray, milli oyuncularından yoksun şekilde F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncuların hırsı dikkat çekti

Cimbom, Başakşehir maçındaki kaybı Fenerbahçe derbisinde telafi etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, milli oyuncularından yoksun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Önemli isimlerin idmanda olmamasına rağmen İstanbul'da kalanlar bir hayli hırslı. Dün gerçekleştirilen çalışma 1.5 saat sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas antrenmanlarının ardından, teknik idman yapıldı.



Antrenman çift kale maçla sona erdi. Mücadeleyi Nigel de Jong, Semih Kaya, 'Reyiz' lakaplı Sabri Sarıoğlu ve Salih Dursun'un formasını giydiği ekip kazandı. Sarıkırmızılılar, 3 puan hedefledikleri Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün 11.00'de sürdürecek.