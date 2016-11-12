Acaba hangisi gerçek Selçuk?
Galatasaraylı Selçuk İnan'a ikizi kadar benzeyen Uğur Uçak en çok istediği şeye kavuştu.
Uçak, hayranı olduğu Cimbom'un kaptanıyla geçtiğimiz günlerde tanıştı. Selçuk İnan ile buluşan Uğur Uçak'ın benzerliği herkesi şaşırttı. Takım arkadaşları Selçuk'a "Hanginiz gerçek?" diye takıldı. Uçak "Selçuk Ağabey ile tanıştığım için çok mutluyum. Çok benziyoruz Aramızda sadece boy farkı var" ifadelerini kullandı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
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Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
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alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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