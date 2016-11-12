 Acaba hangisi gerçek Selçuk? – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Acaba hangisi gerçek Selçuk?

    Acaba hangisi gerçek Selçuk?

    Galatasaraylı 'a ikizi kadar benzeyen Uğur Uçak en çok istediği şeye kavuştu.

    Uçak, hayranı olduğu Cimbom'un kaptanıyla geçtiğimiz günlerde tanıştı. ile buluşan Uğur Uçak'ın benzerliği herkesi şaşırttı. Takım arkadaşları Selçuk'a "Hanginiz gerçek?" diye takıldı. Uçak "Selçuk Ağabey ile tanıştığım için çok mutluyum. Çok benziyoruz Aramızda sadece boy farkı var" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:20
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