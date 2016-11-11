Tribünün lideri Galatasaray
F.Bahçe'yi 2'ye katladı, şampiyon Beşiktaş'ı bile solladı. Süper Lig’in ilk 10 haftasında tribünlere maç başına gelen seyirci 10 binin altında kalırken, Galatasaray, TT Arena’da 33 bin seyirci ortalamasına ulaşarak fark yarattı.
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 10 haftasında tribünlere maç başına gelen seyirci ortalaması 10 binin altında kalırken Galatasaray, tribünlere en çok taraftar çeken takım oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Türk Telekom Arena'da maç başına ortalama 33 bin taraftar önünde oynayarak, en yüksek taraftar ortalamasına sahip takım olarak dikkati çekti. Seyircisiz oynadığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ortalamaya dahil edilmediği Galatasaray'ı, yeni stadı Vodafone Arena'da maçlarını oynayan Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da ortalama 30 bin taraftar ile ikinci sırada yer aldı.
F.BAHÇE 17 BİNDE KALDI
Bu sezon istediği taraftar sayısına ulaşamayan Fenerbahçe ise Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı. Sarılacivertliler, Kadıköy'de oynadığı 5 iç saha karşılaşmasına, maç başına ortalama 17 bin taraftar geldi. Sarı Kanaryalar, böylece 21 bin ortalamayla oynayan Konyaspor ve 20 bin ortalama tutturan Bursaspor'u geçemedi.
BAŞAKŞEHİR'İN ORTALAMASI 2 BİN 500
Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, taraftar sayısında gerilerde kaldı. Turunculacivertliler, iç saha maçlarını yaptığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ortalama 2 bin 500 kişi önünde oynadı.
REKOR G.SARAY-TRABZON DERBİSİNDE
Lig'de bu sezon en fazla seyirci önünde oynanan karşılaşma 8. Haftadaki Galatasaray- Trabzonspor derbisi oldu. Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın, Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi 42 bin 748 taraftar izledi. Süper Lig'deki en fazla taraftar ortalaması da aynı haftada ulaşılan 13 bin 500 kişi oldu.
BU SEZON SÜPER LİG'DE EN FAZLA İZLENEN 5 MAÇ:
Maç.............................................................Seyirci
1- Galatasaray-Trabzonspor...........................42.748
2- Galatasaray-Antalyaspor............................40.930
3- Beşiktaş-Galatasaray................................37.237
4- Beşiktaş-Trabzonspor................................31.501
5- Beşiktaş-Antalyaspor.................................30.313
F.BAHÇE 17 BİNDE KALDI
Bu sezon istediği taraftar sayısına ulaşamayan Fenerbahçe ise Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı. Sarılacivertliler, Kadıköy'de oynadığı 5 iç saha karşılaşmasına, maç başına ortalama 17 bin taraftar geldi. Sarı Kanaryalar, böylece 21 bin ortalamayla oynayan Konyaspor ve 20 bin ortalama tutturan Bursaspor'u geçemedi.
BAŞAKŞEHİR'İN ORTALAMASI 2 BİN 500
Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, taraftar sayısında gerilerde kaldı. Turunculacivertliler, iç saha maçlarını yaptığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ortalama 2 bin 500 kişi önünde oynadı.
REKOR G.SARAY-TRABZON DERBİSİNDE
Lig'de bu sezon en fazla seyirci önünde oynanan karşılaşma 8. Haftadaki Galatasaray- Trabzonspor derbisi oldu. Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın, Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi 42 bin 748 taraftar izledi. Süper Lig'deki en fazla taraftar ortalaması da aynı haftada ulaşılan 13 bin 500 kişi oldu.
BU SEZON SÜPER LİG'DE EN FAZLA İZLENEN 5 MAÇ:
Maç.............................................................Seyirci
1- Galatasaray-Trabzonspor...........................42.748
2- Galatasaray-Antalyaspor............................40.930
3- Beşiktaş-Galatasaray................................37.237
4- Beşiktaş-Trabzonspor................................31.501
5- Beşiktaş-Antalyaspor.................................30.313
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 04:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
ersan takım üç hafta üst üste iyi futbol oynamadan kimse umutlanmasın.
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 1
Yorum
gs stadımız mimari açıdan güzel ama hem sahaiçi hem tribün aydınlatması çok yetersiz, vodafone arena ise ışıl ışıl, türk telekom arenanın ışıkladırma sistemi güçlendirilmeli...
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 1
Yorum
bjktufan muhteşem bir oyuncu gelirse harbiden yılın transferi olur.
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