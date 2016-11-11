 Tribünün lideri Galatasaray – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Tribünün lideri

    Tribünün lideri Galatasaray

    'yi 2'ye katladı, şampiyon 'ı bile solladı. ’in ilk 10 haftasında tribünlere maç başına gelen seyirci 10 binin altında kalırken, , ’da 33 bin seyirci ortalamasına ulaşarak fark yarattı.

    Spor Toto 'de 2016-2017 sezonunda ilk 10 haftasında tribünlere maç başına gelen seyirci ortalaması 10 binin altında kalırken , tribünlere en çok taraftar çeken takım oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Türk Telekom Arena'da maç başına ortalama 33 bin taraftar önünde oynayarak, en yüksek taraftar ortalamasına sahip takım olarak dikkati çekti. Seyircisiz oynadığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ortalamaya dahil edilmediği Galatasaray'ı, yeni stadı Vodafone Arena'da maçlarını oynayan Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da ortalama 30 bin taraftar ile ikinci sırada yer aldı.

    F.BAHÇE 17 BİNDE KALDI
    Bu sezon istediği taraftar sayısına ulaşamayan Fenerbahçe ise Galatasaray ve 'ın gerisinde kaldı. Sarılacivertliler, Kadıköy'de oynadığı 5 iç saha karşılaşmasına, maç başına ortalama 17 bin taraftar geldi. Sarı Kanaryalar, böylece 21 bin ortalamayla oynayan Konyaspor ve 20 bin ortalama tutturan Bursaspor'u geçemedi.

    BAŞAKŞEHİR'İN ORTALAMASI 2 BİN 500
    Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, taraftar sayısında gerilerde kaldı. Turunculacivertliler, iç saha maçlarını yaptığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ortalama 2 bin 500 kişi önünde oynadı.

    REKOR G.SARAY-TRABZON DERBİSİNDE
    Lig'de bu sezon en fazla seyirci önünde oynanan karşılaşma 8. Haftadaki Galatasaray- Trabzonspor derbisi oldu. Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın, Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi 42 bin 748 taraftar izledi. Süper Lig'deki en fazla taraftar ortalaması da aynı haftada ulaşılan 13 bin 500 kişi oldu.

    BU SEZON SÜPER LİG'DE EN FAZLA İZLENEN 5 MAÇ:

    Maç.............................................................Seyirci
    1- Galatasaray-Trabzonspor...........................42.748
    2- Galatasaray-Antalyaspor............................40.930
    3- Beşiktaş-Galatasaray................................37.237
    4- Beşiktaş-Trabzonspor................................31.501
    5- Beşiktaş-Antalyaspor.................................30.313
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:14
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