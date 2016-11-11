Nevriye Yılmaz yeniden G.Saray’da

Bir süre önce aktif spor yaşamını noktalayan Nevriye Yılmaz, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

Uzun yıllar Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Nevriye Yılmaz, bir süre önce basketbol kariyerine nokta koymuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki başarılı basketbolcu Nevriye Yılmaz'ın Kadın Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirildiği açılandı.



Marina Maljkovic: "Nevriye sadece Galatasaray'ın değil Türkiye'de kadın basketbolunun efsanesi"

Nevriye Yılmaz'ın yardımcı antrenörlüğü hakkında konuşan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, "Bu sezon başlattığımız bu yeni projede genç oyunculara, sadece Türk oyuncular değil yabancı oyuncularımız da çok genç, kimin daha iyi örnek olacağını, kimin oyunu doğru şekilde göstereceğini belirlemek önemliydi. Bunları kulübün efsane ismi Nevriye Yılmaz'dan daha iyi yapabilecek kim var? Nevriye sadece Galatasaray'ın değil Türkiye'de kadın basketbolun efsanesi. Bu nedenle bugün Galatasaray için önemli bir gün. Ayrıca Türk basketbolu için de çok önemli. Yaş olarak genç olsam da 20 yıllık koçluk tecrübem var. Kariyerim boyunca sadece oyuncular değil beraber çalıştığım teknik ekip için de fırsat yaratmak istiyorum. Bir kadın koçla beraber çalışmaktan çok mutluyum" dedi.