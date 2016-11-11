 Kazanma zamanı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Kazanma zamanı

    Kazanma zamanı

    ’nde 5’te ‘sıfır’ çeken , bu akşam ’u konuk edecek.

    ile arasındaki mücadele Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV 3'ten naklen yayınlanacak. 'nde galibiyeti bulunmayan tek ekip olan Cimbom, kötü gidişata Yunan ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Rakip Olympiakos daha önce oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi almıştı.

    SİFTAHI YAPACAĞIZ
    Micov ve Göksenin, seyircileri önünde ilk galibiyetlerini alacaklarını belirttiler. Galatasaray Odeabank'ın Sırp oyuncusu Vladimir Micov ve Göksenin Köksal, Olympiakos'u yenerek ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Micov, "Avrupa Ligi'nde skoru son bölümlere kadar iyi taşıyoruz ama savunmada istediğimiz direnci gösteremiyoruz. Artık kazanmak zorundayız" derken, Göksenin ise seyircilerinin önünde kazanacaklarını ifade etti.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:15
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