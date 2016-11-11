Kazanma zamanı
THY Avrupa Ligi’nde 5’te ‘sıfır’ çeken Galatasaray Odeabank, bu akşam Olympiakos’u konuk edecek.
Galatasaray Odeabank ile Olympiakos arasındaki mücadele Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV 3'ten naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmayan tek ekip olan Cimbom, kötü gidişata Yunan ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Rakip Olympiakos daha önce oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi almıştı.
SİFTAHI YAPACAĞIZ
Micov ve Göksenin, seyircileri önünde ilk galibiyetlerini alacaklarını belirttiler. Galatasaray Odeabank'ın Sırp oyuncusu Vladimir Micov ve Göksenin Köksal, Olympiakos'u yenerek ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Micov, "Avrupa Ligi'nde skoru son bölümlere kadar iyi taşıyoruz ama savunmada istediğimiz direnci gösteremiyoruz. Artık kazanmak zorundayız" derken, Göksenin ise seyircilerinin önünde kazanacaklarını ifade etti.
SİFTAHI YAPACAĞIZ
Micov ve Göksenin, seyircileri önünde ilk galibiyetlerini alacaklarını belirttiler. Galatasaray Odeabank'ın Sırp oyuncusu Vladimir Micov ve Göksenin Köksal, Olympiakos'u yenerek ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Micov, "Avrupa Ligi'nde skoru son bölümlere kadar iyi taşıyoruz ama savunmada istediğimiz direnci gösteremiyoruz. Artık kazanmak zorundayız" derken, Göksenin ise seyircilerinin önünde kazanacaklarını ifade etti.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 04:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerli ve G.Saraylı dayanışması
Toplam 2
Yorum
Angry Bird özlenen tablo, her yerde böyle olmalı.
- Fenerli ve G.Saraylı dayanışması
Toplam 2
Yorum
baha olması gereken bu ınsanları bosu bosuna gerıyorlar yıllar once beraber derbı seyrederdık yıne oyle olmalı ve ıyı olan kazanmalı tatlı rekabet surmelı
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 99
Yorum
emre. ne.olursa.olsun.sampıyon.galatasaray.olacak..bu.sene.galatasaray.daha.sanslı
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