Her şey galibiyet için









17 Yıllık hasrete son vermek isteyen sarı-kırmızılı ekipte yönetim ve teknik heyet ayrı ayrı yol haritası belirledi. Yönetim, maça kadar takımla kampa girecek. Alacaklar ödenecek ve özel prim açıklanacak. Ülker Stadı'na taraftarlarla birlikte gidilecek. Stres kontrolü üzerinde duran Jan Olde Riekerink, oyuncuların kendini kontrol etmesini, mantıklı ve sabırlı davranmasını sağlayacak önlemler alacak. F.Bahçe maçına kilitlendi. Kadıköy'deki 17 yıllık galibiyet hasretine artık son vermek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, yönetim ve teknik heyet ayrı ayrı yol haritası belirleyerek futbolcuları derbiye hazırlıyor. İşte OHAL ilan eden yönetimin, derbiye kadar uygulama kararı aldığı önlemler:



-İki gün önceden kampa girilecek. Yöneticiler idmanları izleyecek ve futbolcularla birlikte toplu halde yemek yiyecekler.

-Başkan Dursun Özbek ve Mehmet Özbek, yemeklerde motivasyon konuşmaları yapacak.

-Derbi öncesi futbolcuların transfer taksitleri ve prim alacakları hesaplarına yatırılacak.

-Kesenin ağzı açılacak. Derbi galibiyeti için prim uygulamasına gidilecek. Maçtan hemen önce miktar açıklanacak.

-Milli takım dönüşü çalışmalara tam kadro başlanmasının ardından Başkan Özbek ve diğer yöneticiler Florya'ya giderek futbolcularla moral verecek, fikir alış verişinde bulunacak. Varsa sorunlarını çözmeye çalışacak.

-Derbi öncesinde bir idman taraftara açılacak. Taraftarların Florya'ya gelmesi takımla kucaklaşması ve futbolculara moral vermesi sağlanacak.

-Bu sezon takımda en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Wesley Sneijder ile özel bir görüşme yapılacak.

-Futbolcuların, Florya'da motivasyonlarının bozulmaması için giriş çıkışlar yasaklanacak.

-Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yönetim Kadıköy'e taraftarın arasında gidecek, oyunculara 'yanınızdayız' mesajı verecek.



TELAŞ VE PANİK YAPMAK YASAK

Derbi öncesi 'stres kontrolü' üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Hollandalı teknik adam "İki takım arasında güç farkı yok. Önemli olan psikolojik üstünlük" düşüncesinden hareketle bir takım önlemler almayı planlıyor. İşte terapinin ana başlıkları:



-Stres olunca yaşanan zihin ve beden arasındaki düşünme sürecinin bozulmasını ortadan kaldıracak.

-Futbolcuların kendini kontrol etmesi, mantıklı ve sabırlı davranması sağlanacak.

-Panik duygusunu ortadan kaldırıp, futbolcuların heyecanlanmamaları için birebir görüşülecek.

-Uzun zamandır kazanamadıkları için

-'Ne olursa olsun bu maçı alın' mesajlarından uzak tutmaya çalışacak.

-'Mutlak galibiyet' yerine 'Elinizden geleni yapın' mesajı verilecek.



DAKİKA DAKİKA ANLATTI

Riekerink'in, Başkan Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede, "F.Bahçe'yi çözdüm. Nasıl galip geleceğimizi biliyorum" dediği öğrenildi. Riekerink'in, Özbek'e F.Bahçe'yi nasıl durdurup, nasıl vuracağını, hangi dakikaların ne kadar önemli olduğunu, hangi dakikalarda oyunun nasıl gelişeceğini anlattığı belirtildi. Özbek'in Riekerink'in emin tavırlarından memnun kaldığı ve Hollandalı hocaya tam destek verdiği belirtiliyor.







ATA'YI UNUTMADILAR

Galatasaray, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 78. yılında unutmadı. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve oyuncular ulu önderin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ayrıca saatler 09.05'i gösterdiğinde Türk Telekom Arena'da da kulüp personelinin katıldığı bir anma töreni yapıldı. Saygı duruşu sırasında stattaki bayraklar yarıya indirildi. G.Saray , 20 Kasım'da oynanacakmaçına kilitlendi. Kadıköy'dekigalibiyet hasretine artık son vermek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, yönetim ve teknik heyet ayrı ayrıbelirleyerek futbolcuları derbiye hazırlıyor. İşteilan eden yönetimin, derbiye kadar uygulama kararı aldığı önlemler:-Başkan Dursun Özbek ve Mehmet Özbek, yemeklerde motivasyon konuşmaları yapacak.-Kesenin ağzı açılacak. Derbi galibiyeti için prim uygulamasına gidilecek. Maçtan hemen önce miktar açıklanacak.-Derbi öncesinde bir idman taraftara açılacak. Taraftarların Florya'ya gelmesi takımla kucaklaşması ve futbolculara moral vermesi sağlanacak.-Futbolcuların, Florya'da motivasyonlarının bozulmaması için giriş çıkışlar yasaklanacak.Derbi öncesi Jan Olde Riekerink iseüzerine çalışmalar yapmaya başladı.teknik adam "İki takım arasında güç farkı yok. Önemli olan psikolojik üstünlük" düşüncesinden hareketle bir takım önlemler almayı planlıyor. İşte terapinin ana başlıkları:Futbolcuların kendini kontrol etmesi, mantıklı ve sabırlı davranması sağlanacak.Uzun zamandır kazanamadıkları için F.Bahçe seyircisinin kendilerini küçümser tavırlarını avantaja dönüştürecek.yerinemesajı verilecek.Riekerink'in, Başkanyaptığı görüşmede, "F.Bahçe'yi çözdüm. Nasıl galip geleceğimizi biliyorum" dediği öğrenildi. Riekerink'in, Özbek'enasıl durdurup, nasıl vuracağını, hangi dakikaların ne kadar önemli olduğunu, hangi dakikalarda oyunun nasıl gelişeceğini anlattığı belirtildi. Özbek'in Riekerink'inmemnun kaldığı ve Hollandalı hocaya tam destek verdiği belirtiliyor. Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıklarını sürdüren, Cumhuriyetimizin kurucusuölümünün 78. yılında unutmadı. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve oyuncular ulu önderin anısına bir dakikalıkbulundu. Ayrıca saatler 09.05'i gösterdiğindeda kulüp personelinin katıldığı bir anma töreni yapıldı. Saygı duruşu sırasında stattaki 11 Kasım 2016, Cuma Güncelleme: 10:18 Etiketler: Jan Olde Riekerink, G.Saray, F.Bahçe, Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Telekom Arena







