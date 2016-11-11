 Dejavu korkusu! – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Dejavu korkusu!

    Dejavu korkusu!

    Geçen sezon 11. haftada Ç. Rize’ye yenilmiş ve dağılmıştı.

    ve yenilgileriyle kredisini tüketen Cimbom'da Fenerbahçe maçı öncesi 'dejavu' korkusu yaşanıyor. Geçen sezonun ilk 10 haftasında sadece Osmanlıspor'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 11. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 4-3 yenildikten sonra toparlanamamış ve şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Bu sezon da kritik Fenerbahçe derbisinin 11. haftaya denk gelmesi 'Tarih tekerrür eder mi?' endişesine neden oldu. Olası bir yenilgide Aslan, Fenerbahçe'nin gerisine düşerken, lider Başakşehir ve Beşiktaş ile puan farkı iyice açılacak. Yönetim, yeni bir çöküşü önlemek için moral toplantıları yapıyor.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:53
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