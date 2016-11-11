 Cimbom patlama peşinde – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Cimbom patlama peşinde

    Cimbom patlama peşinde
    21'inci yüzyıl başlayalı 16 yıl oldu... 'ın Kadıköy'de F.Bahçe'yi en son yendiği maçın üzerinden 17 yıl geçti. Sarı-kırmızılılar 'yeni asır'da ezeli rakiplerine hiç yenilgi tattıramadı. Bu durum birçoklarına göre artık saha veya futbolla ilgili değil direk psikolojiyle ilgili. Psikologlar, kazanma isteği ve baskının Galatasaray'ı olumsuz etkilediğini belirtirken sarı-kırmızılı ekibin doğru bir çalışma bu baskıyı bir patlamaya çevirebileceğini ifade ettiler.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:46
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