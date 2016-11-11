Cimbom patlama peşinde
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:46
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
KrAlex Sağda Alper Sol kanatta Volken Şen ile çıkılmalıdır. Forvette oynatılırsa RVP arkasında Atıf olarak kadro devam etmelidir.
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