 Cim Bom çift kale çalıştı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Cim Bom çift kale çalıştı

    Cim Bom çift kale çalıştı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

    Orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç oynandığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:14
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