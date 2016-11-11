 Aslan, Olympiakos'la siftah yaptı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Aslan, Olympiakos'la siftah yaptı

    Aslan, Olympiakos'la siftah yaptı

    , Olympiakos'u 89-87 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı.

    THY Euroleague'in altıncı haftasında , Abdi İpekçi Arena'da Olympiacos'u konuk etti. Son bolümü çekişmeli geçen karşılaşmayı sarı kırmızılar 89-87 kazandı.

    Galatasaray Odeabank'ta Justin Dentmon 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken 3 asist ve 2 ribaundluk katkı yaptı. Jon Diebler kaçırmadan 17 sayı, Austin Daye sadece bir şut kaçırarak 16 sayı ile maçı tamamladı.Olympiacos'ta ise Mantzaris'in 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    Bu sezonki ilk galibiyet

    Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'de bu sezon Abdi İpkeçi Spor Salonu'nda CSKA Moskova, Kızılyıldız, Fenerbahçe, deplasmanda da Maccabi Tel Aviv ile Real Madrid'e mağlup oldu ve 5-0 ile başlamıştı. Bu sezonki ilk galibiyetini evinde oynadığı Olympiacos'a karşı alan sarı-kırmızılılar, kötü bulutları üzerinden attı.

    Russ Smith yine etkisizdi

    Geçtiğimiz hafta Real Madrid deplasmanında alınan mağlubiyetten sonra basın toplantısında Russ Smith ile kötü eleştirilerde bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiacos ile oynanan maçta Amerikalı oyuncuya 5 dakika 39 saniye süre verdi. Smith ise mücadeleyi 2 sayı ile tamamladı.

    Podolski'den destek

    Basketbola ilgisi olan Galatasaray Futbol Takımı'nın Alman yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Olympiacos ile Abdi İpekçi'de oynadığı maçı en önden izledi. Mücadeleyi heyecanla takip eden Podolski, zaman zaman taraftarların tezahüratlarına da katıldı.

    6. adam görevini yaptı

    Galatasaray, Yunan ekibi Olympiacos ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynadığı Euroleague maçında taraftarlar tam destek verdi. Özellikle Euroleague'de oynanan maçlarda 6. adam görevini başarıyla yapan sarı-kırmızılı taraft
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:13
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