Aslan, Olympiakos'la siftah yaptı
Galatasaray Odeabank, Olympiakos'u 89-87 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray Odeabank'ta Justin Dentmon 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken 3 asist ve 2 ribaundluk katkı yaptı. Jon Diebler kaçırmadan 17 sayı, Austin Daye sadece bir şut kaçırarak 16 sayı ile maçı tamamladı.Olympiacos'ta ise Mantzaris'in 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sezonki ilk galibiyet
Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'de bu sezon Abdi İpkeçi Spor Salonu'nda CSKA Moskova, Kızılyıldız, Fenerbahçe, deplasmanda da Maccabi Tel Aviv ile Real Madrid'e mağlup oldu ve 5-0 ile başlamıştı. Bu sezonki ilk galibiyetini evinde oynadığı Olympiacos'a karşı alan sarı-kırmızılılar, kötü bulutları üzerinden attı.
Russ Smith yine etkisizdi
Geçtiğimiz hafta Real Madrid deplasmanında alınan mağlubiyetten sonra basın toplantısında Russ Smith ile kötü eleştirilerde bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiacos ile oynanan maçta Amerikalı oyuncuya 5 dakika 39 saniye süre verdi. Smith ise mücadeleyi 2 sayı ile tamamladı.
Podolski'den destek
Basketbola ilgisi olan Galatasaray Futbol Takımı'nın Alman yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Olympiacos ile Abdi İpekçi'de oynadığı maçı en önden izledi. Mücadeleyi heyecanla takip eden Podolski, zaman zaman taraftarların tezahüratlarına da katıldı.
6. adam görevini yaptı
Galatasaray, Yunan ekibi Olympiacos ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynadığı Euroleague maçında taraftarlar tam destek verdi. Özellikle Euroleague'de oynanan maçlarda 6. adam görevini başarıyla yapan sarı-kırmızılı taraft
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:13
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 9
Yorum
yorum farki alakası yok. ispanyada katı savunma ve sert oyun yok. işin özü onlar ülkelerine doğru biz ülkemize yanlış oyuncu getiriyoruz mesele bu
- Fatih Terim kaptanı açıkladı
Toplam 1
Yorum
Özgür Demirörene tavsiyem 50 bin dolarlık hoca bulsaydıkta 3 maçta 2 puan alırdı ne gerek var 4 milyon veriyoruz
- Kafkas’a tam destek
Toplam 1
Yorum
Ahmet İnci O şovmenin takımın başında kalması demek, daha önce düşürdüğu takımlar gibi Akhisar'ın da şimşek hızıyla kümeye düşmesi demektir. Kendi düşen ağlamaz...
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