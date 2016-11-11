 Akademi'den takviye aldı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Akademi'den takviye aldı

    Akademi'den takviye aldı
    Riekerink, milli maçları fırsat bilip altyapıya yöneldi. Dünkü antrenmana milli takım kamplarında yer alan 9 oyuncunun yerine, Birhan Vatansever, Batuhan Şen, Gökay Güney, Kerem Çalışkan, Soner Gönül, Doğan Can Davas, Sefa Özdemir ve Buğracan Kırmızıtaş çağrıldı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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