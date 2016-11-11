Akademi'den takviye aldı
Riekerink, milli maçları fırsat bilip altyapıya yöneldi. Dünkü antrenmana milli takım kamplarında yer alan 9 oyuncunun yerine, Birhan Vatansever, Batuhan Şen, Gökay Güney, Kerem Çalışkan, Soner Gönül, Doğan Can Davas, Sefa Özdemir ve Buğracan Kırmızıtaş çağrıldı.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kendini yaktı
Toplam 4
Yorum
KrAlex Sağda Alper Sol kanatta Volken Şen ile çıkılmalıdır. Forvette oynatılırsa RVP arkasında Atıf olarak kadro devam etmelidir.
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 4
Yorum
Bilinmez Edin viska en dogru tranfer
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 4
Yorum
eroğlu Türkiyedeki futbolcular buradaki düzene uyuyor. Yurt dışında ise yeni bir başlangıc ve de ben iyiyim anlayışı, kişiye başarı getiriyor. Keşke yurt dışındaki kafayla Türkiyede de oynayabilseler.
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