15 koltuk için 100 kişi başvurdu
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:17
- Büyük turnuvalarda hep olmalıyız
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 sendeki ve terimdeki kafayla kesin oluruz zaten hic süpem yok defolun gidin artik ikinizde TÜRK futbolunu bitirdiniz yaninizada aziz yildirimida alin TÜRK FUTBOLU kurtulsun sizin 3´nüzden artik.
- İlk hedef 3'te 3
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 bizim Millet nakadar saf arkadas sayin sinyor terim sirf kendini tatmin etmek icin ilk 3 macinin icine ettirsin 4-5 oyuncuyu kadro disi birakmakla simdide 3 de 3 yapacakmis diye nara salasin iyi is beyler bunlar avutma taktigi baska birsey deyil ati alan üsküdari gecti bile bütün kalan maclarimizi kazanirsak sansimiz var oda imkansiz artik cünkü 1-2 rakip önümüzde deyil 3 rakip önümüzde yahni hayel ürünü bence terimi kovup yeni hocayla zamankaybetmeden genc agirlik kadroyla devamedip gelecegin MILLITAKIMIN yaratmak daha akilci olur ama terimsiz orasi kesin adam tek kiibri yüzünden 80 mil.türkün hayelerini yikti bu saatan sonra alsin ardayida gerisinide basina calsin artiz terim.
- Müslüman futbolcu için şok sözler
Toplam 5
Yorum
Mustafa Atabey HAKİKİ Terrörist hırıstıyanlardır,çünkü ,müslüman sanılan terröristlere,,silahı onlar veriyor , Tarih boyunca bakın en çok Kan döken ve sebebiyet veren HIRISTIYAN TERRÖRİSTLER DİR..
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