 15 koltuk için 100 kişi başvurdu – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    15 koltuk için 100 kişi başvurdu

    15 koltuk için 100 kişi başvurdu
    'de uzun bir aradan sonra maç izlemeye hazırlanan taraftarlar, heyecanla kendilerine ayrılan 2300 biletin satışa çıkmasını bekliyor. Birçok eski yönetici ve divan üyesi de yönetime ayrılan 15 kişilik protokol bölümünde derbiyi seyredebilmek için çaba harcıyor. 15 kişilik kontenjan için, 100 üzeri talep olduğu öğrenildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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