 Turboman listede – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Turboman listede

    Turboman listede
    , bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Sigthorsson'un yerine aradığı santrforu Bundesliga'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Hoffenheim'in geçen sezon Napoli'den 6 milyon euro'ya transfer ettiği Eduardo Vargas'ın peşine düştü. sağ kanatta da oynayabilen 'Turboman' lakaplı Şilili'yi kiralamaya sıcak bakıyor.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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