 Şutlar Aslan’dan – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Şutlar Aslan’dan

    Şutlar Aslan’dan
    son dönemde eleştirilerin odağında yer alsa da en fazla şut atan takımlar arasında ilk sırada yer alıyor. En fazla şut atan takımlar sıralamasında Cimbom maç başına 12.20 ile zirvede yer alırken, Beşiktaş 12.10 ile sarı-kırmızılı rakibini yakından takip ediyor.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:27
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