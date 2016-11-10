 Sorun Wes’te mi! – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Sorun Wes’te mi!

    Sorun Wes’te mi!
    maçının ardından, "Bu şekilde kazanmamız imkansız" diyerek topu takım arkadaşlarına atan Wesley Sneijder ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. son 5 haftada Hollandalı oyuncunun forma giymediği 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, forma giydiği 2 maçta ise yenildi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:27
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