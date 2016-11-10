 G.Saray 3’te 3 yaptı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    3’te 3 yaptı

    G.Saray 3’te 3 yaptı
    Kadınlar 'taki temsilcilerimizden C Grubu mücadelesinde deplasmanda Rus ekibi D.Novosibirsk'i 73-58'lik skorla yendi ve üçte üç yaptı. Sarı-kırmızılılar'da Anderson 11 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Papova 12 sayı, 3 ribaund, Vitola 14 sayı, 5 ribaund, 4 asist, Jefferson 17 sayı, 5 ribaund, 3 asistle oynadı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:27
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