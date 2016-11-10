Galatasaray'da devrim!
Sarı-kırmızılılar, tüzükte köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Helvacı, Divan'da hazırladıkları düzenlemeleri üyelere anlattı.
YENİ ÜYELİK: Üyelik başvurusu yapan kişinin değerlendirmesi hemen yapılacak. Üye olup olamayacağına karar verilmesinin ardından, hazırlanan bekleme listesine alınıp, belli bir süreç içerisinde kulüp içerisine dahil edilecek. Üye alım sayısı yükseltilecek ama liseli önceliği devam edecek.
KATILIM ŞARTI: 4 genel kurula katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşürülecek.
BAŞKANLIK SÜRESİ: 3 dönem üst üste başkanlık yapan bir daha aday olamayacak. Başkanların erken seçim yapma durumlarında da seçim yaptıkları dönemin 1 seçim dönemi olması öngörülecek.
DİĞER KURULLAR: Başkan ve yönetim kurulu seçimi ile diğer kurulların (Denetim, disiplin, sicil) seçimi aynı seçimde yapılmayacak.
DENETİM: Eğer yönetimler tüzüğe uymadıkları tespit edilirse, rapor yazılacak ve güven oylamasına gidilecek.
ŞEFFAFLIK: Genel kurulun, kulüp şirketlerini denetlemesi sağlanacak. Yönetim kurulu, haziran ayında yapılacak bütçe genel kurulunda bağlı şirketlerin bütçesini de yapacak ve genel kurula sunacak.
BORÇLANMA: Yönetim kurulları sadece kendi süreleri için borçlanma yetkisi alabilecek. Süre aşımı için genel kurulun 4'de 3'ünün oyunu almak gerekecek. Bütçenin aşılmasından tüm yöneticiler sorumlu olacak.
MALİ KONGRE: Geriye dönük 1 yıllık mali dönem mart ayında, gelecek 1 yıllık mali döneme ait görüşmeler ise haziran ayındaki genel kurulda görüşülecek. Her iki konunun daha ayrıntılı ele alınması sağlanacak.
ÜYE AİDATLARI: Üye aidatlarının toplu halde ödenmesinin önüne geçilecek. Ödemenin bizzat üyenin kendisi tarafından veya en fazla 3 kişiye vekalet edebilecek bir kişi tarafından yapılabilecek.
Mehmet Helvacı, son olarak, sağlıklı bir tüzüğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Bunlar Galatasaray'ın ihtiyacı. En önemlisi bozulmuş olanı düzeltmektir. Bunu mutlaka yapmak zorundayız" dedi.
TÜZÜK NE ZAMAN OYLAMAYA SUNULACAK?
Mehmet Helvacı'nın açıkladığı tüzük değişiklikleri kesinlik taşımıyor. Şimdilik komisyonun önerileri Divan'a sunuldu. Üyelerin itiraz ve eleştirileri değerlendirilecek ve son şekli verildikten sonra Divan Kurulu Toplantısı'nda yeniden konuşulacak. Ardından da genel kurul gündemine gelecek ve oylanacak. Kabul edilmesi halinde tüzüğe son şekli verilecek. Taslağa son halinin yıl sonuna kadar verilmesi planlanıyor ancak genel kurulun şubat ayında yapılacak mali kongre sonrasında da kalabileceği belirtiliyor.
YENİ MADDELER TARTIŞMA YARATTI
Prof. Dr. Mehmet Helvacı, merakla beklenen tüzük tadil taslağıyla ilgili üyeleri bilgilendirirken önerilen bazı değişikliklere tepki de gecikmedi. Özellikle başkanlara getirilen 3 dönemlik sınır ve genel kurula katılım şartı Divan Üyeleri'nden eleştiri aldı. İşte o görüşler:
Bolayır: Bu tüzük geçmez
"Bir kişinin süresini 3 dönemle sınırlamak doğru bir karar değil. Üyeler belki başkanın devam etmesini isteyecek. Başarılı olan kişiye, 'Sen aday olamazsın süren doldu mu!' diyeceğiz. Sonra ikinci önemli sıkıntı da 'Başkan ayrı seçilecek yönetim ayrı seçilecek' konusu... Bu da doğru değil. Seçilen diğer kişiler başkanla anlaşamazlarsa sürekli seçim mi yapacağız? Böyle tüzük olmaz. Tüzük komisyonu bu durumu yeniden gözden geçirilmeli..."
Tanrıyar: Rapor mu alacağız
"4 kere genel kurula katılmayan kişinin genel kurul üyeliğinin düşürülmesi isteğini doğru bulmuyorum. Benim babam (Eski başkanlardan Ali Tanrıyar) hasta ve senede bazen 3-4 kongre oluyor. Bu gibi insanların durumu ne olacak? Yurt dışında olup gelemeyecekler var. Ondan sonra hastanelerden rapor mu alacak insanlar? Bu durumu doğru bulmuyorum. Galatasaray'ın başına ne geldiyse zaten bizim hukukçularımızın yüzünden geldi!"
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:18
- Yürekliysen isimleri açıkla Güntekin Onay!
Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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