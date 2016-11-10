 Galatasaray derbiye konsantre oldu – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Galatasaray derbiye konsantre oldu

    Galatasaray derbiye konsantre oldu

    Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, topa sahip olma ve baskı çalışmalarının ardından, sekize sekiz çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı takımın antrenmanına, milli takımlarda bulunan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Eren Derdiyok, Sneijder, Linnes, Cavanda, Chedjou ve Muslera katılmadı.

    Bu futbolcuların yokluğunda, genç oyuncular Birhan Vatansever, Batuhan Şen, Gökay Güney, Kerem Çalışkan, Soner Gönül, Doğan Can Davas, Sefa Özdemir ve Buğracan Kırmızıtaş'ın A takım idmanına dahil edildikleri duyuruldu.

    Öte yandan, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetinin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 78. ölüm yıl dönümü nedeniyle antrenman sahasında saygı duruşunda bulundukları dile getirildi.

    Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:45
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