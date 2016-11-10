Galatasaray derbiye konsantre oldu
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı takımın antrenmanına, milli takımlarda bulunan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Eren Derdiyok, Sneijder, Linnes, Cavanda, Chedjou ve Muslera katılmadı.
Bu futbolcuların yokluğunda, genç oyuncular Birhan Vatansever, Batuhan Şen, Gökay Güney, Kerem Çalışkan, Soner Gönül, Doğan Can Davas, Sefa Özdemir ve Buğracan Kırmızıtaş'ın A takım idmanına dahil edildikleri duyuruldu.
Öte yandan, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetinin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 78. ölüm yıl dönümü nedeniyle antrenman sahasında saygı duruşunda bulundukları dile getirildi.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:45
- Çizme’de Lens iddiası
Toplam 1
Yorum
Fb Muhtemelen Fenerbahçe Lens i bırakmaz
- ''Aatıf gibi olacağım''
Toplam 1
Yorum
Fb Hadi inşallah koca adam
- Cimbom doludizgin ilerliyor!
Toplam 2
Yorum
Aslan ISILIN DISINDAKI KIZLARIMIZ DAHA 96/99 DOGUMLU COGUNUN ILK AVRUPA DENEYIMI ONLAR ICIN HARIKA BIR TECRÜBE OLUYOR HEPSI YILDIZ ADAYLARIMZDIR
Galatasaray derbiye konsantre oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.