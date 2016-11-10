 Derbiyi yabancı hakem yönetsin – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Derbiyi yabancı hakem yönetsin

    Derbiyi yabancı hakem yönetsin

    : hakem kararlarıyla yürüyor.

    Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan üyeler arasında bulunan Rasim Zaimoğlu, maçıyla ilgili ilginç bir talepte bulundu. Maçların sahada oynanmadığını ileri süren Zaimoğlu, "Ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin son iki maçta nasıl hakem kararları ile yürüdüğünü hepimiz biliyoruz. Federasyon ve F.Bahçe'nin geride kalmasını istemeyenler bu duruma getirdi. Şimdi Kadıköy'de derbi oynayacağız. Bu maçta takımımızın hakem tarafından ezilmemesi için her şeyi yapmalıyız. Gerekirse yabancı hakem dahi isteyebiliriz. Yönetim kurulunu uyarıyorum, bu konuda ya yabancı hakem ya tarafsız hakem bulunması için her şeyi yapın" dedi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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