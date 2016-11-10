Defans çatlağı
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:26
- Quaresma kırmızı kart görmeliydi
Toplam 1
Yorum
evet dogru hoca Başkan okusun dediklerini hoca
- Derbiyi yabancı hakem yönetsin
Toplam 1
Yorum
Adalet Federasyon ve F.Bahçe kardeştir
- Serdar Aziz ile buluştu
Toplam 2
Yorum
tamamen hata serdar, chedjou, hakan, semih, koray bunlar 2.sınıf stoper ya gider 1.sınıf alırsın yada hiç alma buna 6,5 verceğine başakşehirden viscaya verseydin sağ tarafı o solu bruma uçurmuştu ama hangi kafayla transfer yapılıyor bilinmez de jong ön libero selçuk ve tolga önlibero bari bir 8 numara al, izlandalı pivot forvet eren pivot forvet bitane hızlı teknik forvet al sneijder formsuz alınan josue ondan formsuz tamamen transfer yanlışları bunlar
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