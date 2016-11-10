 Defans çatlağı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Defans çatlağı

    Defans çatlağı
    Yönetim ile Riekerink arasında ilk çatlak oluştu. Yönetim, Serdar Aziz ile Cavanda'nın sürekli forma giymesini istiyor. ise "topu oyuna sokmada" sıkıntıları olduğunu düşündüğü Serdar'ı düşünmüyor. 'nın ise çok net olarak "defans yapmayı bilmediği" konusunda ısrarlı...
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:26
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