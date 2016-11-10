 De Boer geliyor – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    De Boer geliyor

    De Boer geliyor
    'a bağlı Inter sitesi 'FC Inter 1908' Frank de Boer'in 'a geleceğini iddia etti. Jan Olde Riekerink'in art arda kötü sonuçlar aldığından bahseden internet sitesi, Hollandalı teknik adamın yerine bir başka Hollandalı hocanın dolduracağını yazdı. 2003-04 sezonunda Galatasaray'da futbol da oynamış ancak başarılı olamamıştı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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