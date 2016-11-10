Cim Bom ilk galibiyet peşinde
THY Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray Odeabank, 6. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi bileti alan sarı-kırmızılılar, sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Yeni formatta 16 takımlı ligde galibiyeti bulunmayan tek takım Galatasaray Odeabank, kötü gidişata zorlu Olympiakos maçında son vermeye çalışacak.
Bu sezon seyircisi önünde de CSKA Moskova, Kızılyıldız MTS ve Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılılar, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda taraftarını bu sefer mutlu etmek için mücadele edecek.
Yunan ekibi Olympiakos ise bu sezon 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
İki takım bugüne dek 6 kez birbirlerine rakip oldu. Bu 6 maçın 2'sini Galatasaray, 4'ünü ise Olympiakos kazandı.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:47
- Konya’da müthiş iddia
Toplam 1
Yorum
Alparslan Turan Sadece kiralayabilirler...
- Galatasaray'da devrim!
Toplam 1
Yorum
gs en önemli konu borçlanma buna mutlaka bir sınır getirilmeli gerisi teferruat
- Demir’e talip
Toplam 2
Yorum
mücahit yetemen Bence, Markus Bero'nun anlaşabileceği aynı ülkeden biri alınmalı .Her acıdan, Bero'nun performansı artar !
Cim Bom ilk galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.