 Cim Bom ilk galibiyet peşinde – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Cim Bom ilk galibiyet peşinde

    Cim Bom ilk galibiyet peşinde

    THY Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray Odeabank, 6. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

    Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma LigTV 3'ten canlı yayınlanacak.

    Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi bileti alan sarı-kırmızılılar, sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Yeni formatta 16 takımlı ligde galibiyeti bulunmayan tek takım Galatasaray Odeabank, kötü gidişata zorlu Olympiakos maçında son vermeye çalışacak.

    Bu sezon seyircisi önünde de CSKA Moskova, Kızılyıldız MTS ve Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılılar, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda taraftarını bu sefer mutlu etmek için mücadele edecek.

    Yunan ekibi Olympiakos ise bu sezon 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

    İki takım bugüne dek 6 kez birbirlerine rakip oldu. Bu 6 maçın 2'sini Galatasaray, 4'ünü ise Olympiakos kazandı.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:47
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