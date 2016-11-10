 Arkas’tan tek set – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Arkas’tan tek set

    Arkas’tan tek set
    Voleybol 'nde 'a misafir olan G.Saray HDI Sigorta, rakibiden tek set aldı: 1-3. Çekişmeli geçen ve 102 dakika süren karşılaşmanın setleri ise; 25-18, 25-18, 23-25 ve 25-19 sona erdi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:01
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