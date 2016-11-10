 200 milyon dolar yolda – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    200 milyon dolar yolda

    200 milyon dolar yolda

    Florya ve Riva arazileri için genel kuruldan çıkan olumlu karar ilk meyvelerini verdi.

    Başkanı , 22 Ekim'deki Genel Kurul'da Florya ve Riva arazilerinin değerlendirilmesi için 'evet' oyu alınca harekete geçti. Özbek, devletle yapılan anlaşmayı teminat göstererek bir bankadan 200 milyon dolar'lık kredi sözü aldı. Kısa bir süre içinde anlaşmanın imza ile sonuçlanması ve sarı-kırmızılı takımı rahatlatacak paranın yılbaşına kadar kasaya girmesi bekleniyor. Özbek, gelecek parayla acil ödenmesi gereken borçları kapatacak, futbolcuların biriken maaşlarını ve personelin aksayan tüm alacaklarını ödeyecek.

    ÖZBEK ACİL ANKARA'YA GİTTİ
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dünkü Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadı. Daha önce konuşma yapacağı açıklanmasına karşın Özbek'in, acil bir şekilde Florya ve Riva için genel kurulda alınan yetki çerçevesinde ilgili kurumlarla görüşme ve anlaşma yapmak üzere Ankara'ya gittiği açıklandı. Başkanın, 200 milyon dolar'lık kredi için de temaslarda bulunduğu öğrenildi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
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