Yasin Öztekin'e af çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktörümüz Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.



Ardından pas çalışması yapan takımımız, devam eden bölümde topa sahip olma çalışması yaptı.



Takım hâlinde savunmadan hücuma geçiş üzerinde durulan çalışmaların ardından antrenmanın ana bölümünde belirli bir alanda altıya altı çift kale maç gerçekleştirildi.



Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Bruma, Aurelien Chedjou, Tolga Ciğerci ve Luis Cavanda ile izinli olan Lukas Podolski idmanda yer almadı.



Adanaspor maçında oyundan alınması gösterdiği tepkiler sonrası kadro dışı kalan Yasin Öztekin, teknik heyet ve yönetimin kararıyla akşam antrenmanında yer aldı.



Yasin, kadro dışı olması nedeniyle ligde son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamazken, hafta sonu Fenerbahçe ile yapılacak derbide ise forma giyme şansını yakaladı..



Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.