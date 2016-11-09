Yasin Öztekin'e af çıktı
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana Yasin Öztekin de katıldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktörümüz Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Ardından pas çalışması yapan takımımız, devam eden bölümde topa sahip olma çalışması yaptı.
Takım hâlinde savunmadan hücuma geçiş üzerinde durulan çalışmaların ardından antrenmanın ana bölümünde belirli bir alanda altıya altı çift kale maç gerçekleştirildi.
Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Bruma, Aurelien Chedjou, Tolga Ciğerci ve Luis Cavanda ile izinli olan Lukas Podolski idmanda yer almadı.
Adanaspor maçında oyundan alınması gösterdiği tepkiler sonrası kadro dışı kalan Yasin Öztekin, teknik heyet ve yönetimin kararıyla akşam antrenmanında yer aldı.
Yasin, kadro dışı olması nedeniyle ligde son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamazken, hafta sonu Fenerbahçe ile yapılacak derbide ise forma giyme şansını yakaladı..
Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
Yasin Öztekin'e af çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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