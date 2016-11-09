Serdar Aziz ile buluştu
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:24
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
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