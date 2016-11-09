 Serdar Aziz ile buluştu – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ile buluştu

    Serdar Aziz ile buluştu
    Başkan ile Serdar Aziz arasında sürpriz bir toplantı gerçekleşti. Başkan Özbek, transferi için büyük sorumluluk aldığını anlattığı tecrübeli oyuncudan, takıma katkı yapmasını beklediğini söyledi. Serdar da en kısa zamanda ilk 11'de olacağının sözünü verdi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:24
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