 Rekabeti severim – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Rekabeti severim

    Rekabeti severim

    , çok çalıştığını ve sırasını beklediğini söyledi.

    'ın Portekizli futbolcusu , Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Takıma rekabete hazırlıklı geldiğini dile getiren başarılı oyuncu, "Galatasaray kadrosu çok geniş ve kaliteli oyunculardan oluşuyor. Bu durum benim için iyi diye düşünüyorum. Çünkü birçok şey öğrenebilirim burada. Bir baskı yaşamıyorum. Sadece çalışıp, görev bekliyorum" dedi. Jan Olde Riekerink'in çok iyi bir hoca olduğuna dikkat çeken Portekizli oyuncu, "Oyuncularına arkadaş gibi yaklaşıyor. Oyuncuları ile iç içe. Ama iş zamanı ciddi bir disiplini var. Zaten kendisi de o farkı hissettiriyor. Portekizli hocalarda çok rastlanmayan bir özellik olduğunu söylemeliyim" diye konuştu.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:33
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