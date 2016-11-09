''Onlar tarihi, tarih onları yazdı!''

Galatasaray'ın sitesinden paylaştığı haber şu şekilde:



1984 sonrası Alman teknik adam Jupp Derwall'le yeniden çıkışa geçmişti Galatasaray... Ancak Avrupa'da olmak için önce Türkiye'de bir kupa kazanmak geriyordu. Galatasaray 1985'te Türkiye Kupası'nı alarak mutlu sona ulaşırken Türkiye'yi Kupa Galipleri Kupası'nda temsil etti.

KAYBEDERKEN KAZANMAK...

İlk rakip Polonya'nın Widzew Lodz takımıydı. İlk maçı İstanbul'da Erhan'ın penaltı golüyle 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen ikinci tura yükselen taraftı. İkinci turda Karl-Heinz Feldkamp'ın Bayer Uerdingen'i, Derwall'li Galatasaray'ı eleyerek takımımızın havlu atmasına neden oldu. Ertesi yıl UEFA Kupası'nda U. Craiova'yı İstanbul'da 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda 2-0 yenildiği için elenen Galatasaray, 13 sezon sonra katıldığı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda PSV'ye 3-0 ve 2-0'lık skorlarla elenmiş ancak Avrupa Şampiyonu Hollanda takımını yenen tek ekip olarak kayıtlara geçmişti.

Ve 1988-89... Rapid Wien deplasmanında B.Savaş yani Savaş Demiral'ın attığı gol talihi döndürmüştü. Galatasaray, Viyana'dan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. İstanbul'da Tanju ve Cüneyt'in golleriyle kazanan Galatasaray, İsviçre şampiyonu Neuchatel Xamax takımıyla eşleşmişti.

YİNE GÜNLERDEN ÇARŞAMBA...

İlk maçın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci yarı 3 gol gördü Galatasaray kalesinde. Aslında tur o gün atlanmıştı. Zira dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli ve tüm futbolcular İstanbul'da galip gelineceğine inanmıştı. Ve 9 Kasım... Bugün olduğu gibi yine bir Çarşamba günü 13:30'da Ali Sami Yen mahşeri bir kalabalık yaşamış, 15:30'da banttan yayınlanacak maç için tüm İstanbul Mecidiyeköy'e seferber olmuştu.

Tribünlerin beklediği ilk gol 19. dakikada Uğur'dan gelmişti. İkinci yarının başında Tanju skoru ikilemiş, Uğur Tütüneker'in kafa golü artık şartları eşitlemişti. 82'de Tanju krallığını göstermiş, 88. dakikada yine Tanju Çolak maçın skorunu belirlemişti. Evet, Galatasaray artık çeyrek finaldeydi.

"TURU ATLAYACAĞIMIZI BİLİYORUM..."

İlk maçta hakemin yanlı tutumu, İsviçre polisinin kaleci Zoran Simoviç'in arkasında beklettiği polis köpekleri takımın motivasyonunu bozmuştu. Yaşananlar Mustafa Denizli'nin de sinirlerini germiş ve başarılı teknik adam UEFA tarafından bir maç ceza almaya kadar gidecek taşkınlık yapmıştı. Maç 3-0 bitince Denizli, soyunma odasında morali bozuk olan Prekazi'nin yanına gelerek, "Üzülme Cevad, bunları İstanbul'da eleriz" deyince Prekazi o ünlü cevabını patlatmıştı: "Turu atlayacağımızı biliyorum. Ben İstanbul'da 5 atacağımız takımdan nasıl 3 gol yediğimize üzülüyorum..."

MASADA DA KAZANDIK...

Galatasaray 5-0 kazanmıştı kazanmasına ama maçın ikinci yarısında yan hakem Bourgedis ve Xamax'lı Kunz bozuk paralarla yaralanınca UEFA olaya el atmıştı. Xamax'ın şikayeti değerlendirdi ve skoru iptal etti. Maçın da tarafsız sahada tekrarını istedi. Dava yeniden görüldü; skor tescil ettirdi. Bir başka karar daha vardı. Galatasaray'ın çeyrek finaldeki bir maçı Avrupa'da olacak, yarı finale çıkarsa Türkiye'de İstanbul dışında bir şehirde oynayacaktı... Öyle de oldu Galatasaray Monaco maçını Köln'de, Steaua Bükreş maçını ise İzmir'de oynadı.

GALATASARAY: 5 - XAMAX: 0

Tarih: 9 Kasım 1988

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Quiniou, Bourgedis, Desesvart (Fransa)

Galatasaray: Zoran Simovic, Erhan Önal, Cüneyt Tanman, Semih Yuvakuran, İsmail Demiriz (Bülent Korkmaz), Savaş Koç (Arif Kocabıyık), Cevad Prekazi, Uğur Tütüneker, Metin Yıldız, Tanju Çolak, Mirsad Kovacevic

Teknik direktör: Mustafa Denizli

Neuchatel Xamax: Corminbeuf, Ravello, Widmer, Lüdi, Feasel, Perret (Kunz), Hermann, Decastel, Smajic, Lüthi, Nielsen (Chassot)

Teknik direktör: Gilbert Gress

Goller: Uğur 19-76, Tanju 54-82-88