O oynamayınca Cimbom kazanıyor

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in Medipol Başakşehir yenilgisi sonrasında takım arkadaşlarını suçlayan açıklamalarına gelen tepkiler boyut kazanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın uzak ara en fazla yılllık ücret kazanan oyuncusu durumunda olan Hollandalı yıldızın kendi performansını bir kenara bırakıp takım arkadaşlarını suçlaması camiada şaşkınlıkla karşılanmıştı.

EN SON GOLÜ 2015 ŞUBAT'INDA

Sneijder'in takım arkadaşlarını suçlamasına karşın, en son golünü 10 Şubat'ta Akhisar Belediyespor'a atan ve tam 21 haftadır gole uzak olan Hollandalı futbolcu ile Galatasaray son 5 haftada ilginç bir grafik yakalamış durumda. 2 Ekim tarihinde oynanan Antalyaspor maçında Sneijder ilk 11'de başlamış ve Sarı Kırmızılı takım Arena'da ilk devreyi 1-0 geride kapatmıştı. Arka adalesinde çekme olduğu için Riekerink, yıldız oyuncuyu kenara aldı. Sneijder'in çıkması sonrasında Galatasaray ikinci yarıda peş peşe bulduğu gollerle Antalyaspor maçını 3-1 kazandı. Bu maçın ardından Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın Belarus ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında yer aldı. Hollanda için son derece sıradan gözüken bir maçta oynayan yıldız futbolcu, sakatlığının tekrarlanmasına neden oldu. Bu maçtaki sakatlığı yüzünden Sneijder, Galatasaray-Gençlerbirliği deplasmanında forma giymedi ve Sarı-kırmızılı takım bu karşılaşmayı kazandı. Sneijder'in tedavisi tamamlandı ve bir hafta sonraki Trabzonspor maçında forma giydi. Sneijderli Galatasaray, Trabzon'a Arena'da yenilerek sezonun ilk yenilgisini aldı. Sneijder yeniden sakatlandı ve takımının Adana deplasmanında forma giyemedi. Galatasaray bu zorlu deplasmandan 3 puanı çıkardı. Ancak Sneijder geçtiğimiz hafta iyileşip tekrar formasını giydi ve Galatasaray yine kendi sahasında sezonun ikinci yenilgisini aldı.

SNEIJDER YOK, 3 GALİBİYET VAR, SNEIJDER VAR, GALİBİYET YOK

Son 5 haftada görülüyor ki Sneijdersiz Galatasaray, 3 maçını kazanırken, Hollandalı futbolcunun oynadığı 2 maçta rakiplerine boyun eğdi. Bu istatistiğe karşın Sneijder'in takım arkadaşlarını suçlayıcı açıklaması, bütün takım tarafından tepki ile karşılandı. Sneijder ile yerli futbolcular arasındaki gerginlik doruğa çıkarken, diğer yabancı futbolcuların da tepkili oldukları öğrenildi.