 Kadıköy'de sürpriz yapacağız – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kadıköy'de sürpriz yapacağız

    Kadıköy'de sürpriz yapacağız

    “Uzun süredir orada maç kazanamadığımız doğru ama bu sefer ne olacağını kimse bilemez. Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz”

    Başkanı , 'i gönderecekleri ve ile anlaşacaklarına yönelik yorumların dedikodudan ibaret olduğunu dile getirdi. Türk sporunun sorunlarıyla ilgili bir panelde konuşan ve ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Hollandalı teknik adamı başarılı bulduklarını belirterek, "Jan Olde Riekerink desteklediğimiz, arkasında durduğumuz ve başarılı bulduğumuz bir hocamız. Sayın Fatih Terim de şu anda milli takımın hocası. Bunun hakkında yorum yapmak yanlış olur. Galatasaray'ın hocası Bay Riekerink'tir. Galatasaray, Bay Riekerink ile yoluna devam edecektir" ifadesini kullandı.

    YARIŞTAN KOPMADIK
    Galatasaray'ın ligdeki yarıştan kopmasının söz konusu olmadığını anlatan Dursun Özbek, "İddia ediyorum, Galatasaray şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir" derken deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçta, galibiyeti hedeflediklerini söyledi. Özbek şöyle devam etti: "Uzun süredir orada maç kazanamadığımız doğru ama oyun üç neticeli bir oyun. Dolayısıyla bu sefer orada ne olacağını kimse bilemez. Galatasaray oraya kazanmak için gidecek. En iyi performansı da ortaya koymak zorundadır. Kadıköy'de bu kez bir sürpriz yapabiliriz."

    HAKEMLER EMEĞİMİZİ KATLEDİYOR
    'de geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştiren Dursun Özbek, şunları kaydetti: "Hakem müessesesini yıpratmak amacıyla söylemiyorum ama hatalar öyle bir seviyeye geliyor ki sahadaki emek katlediliyor. Bizim açıklamalarımız o kadar önemli değil. Biz çünkü tarafız. Tarafsız olan federasyon, MHK'nın başkanları izlesinler ve yorumlarını yapsınlar. Kimseden ses yok."

    2300 KİŞİLİK YER AYRILDI
    Ligin 11'inci haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin güvenlik önlemleri belli oldu. Karşılaşma için sarı-kırmızılı taraftarlara toplam 2 bin 300 kişilik yer ayrılacak. Galatasaray taraftarı karşılaşmaya toplu organizasyonla gidecek ve aynı şekilde geri dönecek. Taraftarlara yol boyunca emniyet görevlileri eşlik edecek.

    TARAFTARLA YÜRÜYECEK
    Beşiktaş maçı öncesi Vodafone Arena'ya taraftarlarla kol kola giden Başkan Dursun Özbek, Kadıköy'e giderken de sarı-kırmızılıların yanında olacağını ifade etti.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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