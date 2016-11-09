Kadıköy'de sürpriz yapacağız
“Uzun süredir orada maç kazanamadığımız doğru ama bu sefer ne olacağını kimse bilemez. Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz”
YARIŞTAN KOPMADIK
Galatasaray'ın ligdeki yarıştan kopmasının söz konusu olmadığını anlatan Dursun Özbek, "İddia ediyorum, Galatasaray şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir" derken deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçta, galibiyeti hedeflediklerini söyledi. Özbek şöyle devam etti: "Uzun süredir orada maç kazanamadığımız doğru ama oyun üç neticeli bir oyun. Dolayısıyla bu sefer orada ne olacağını kimse bilemez. Galatasaray oraya kazanmak için gidecek. En iyi performansı da ortaya koymak zorundadır. Kadıköy'de bu kez bir sürpriz yapabiliriz."
HAKEMLER EMEĞİMİZİ KATLEDİYOR
Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştiren Dursun Özbek, şunları kaydetti: "Hakem müessesesini yıpratmak amacıyla söylemiyorum ama hatalar öyle bir seviyeye geliyor ki sahadaki emek katlediliyor. Bizim açıklamalarımız o kadar önemli değil. Biz çünkü tarafız. Tarafsız olan federasyon, MHK'nın başkanları izlesinler ve yorumlarını yapsınlar. Kimseden ses yok."
2300 KİŞİLİK YER AYRILDI
Ligin 11'inci haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin güvenlik önlemleri belli oldu. Karşılaşma için sarı-kırmızılı taraftarlara toplam 2 bin 300 kişilik yer ayrılacak. Galatasaray taraftarı karşılaşmaya toplu organizasyonla gidecek ve aynı şekilde geri dönecek. Taraftarlara yol boyunca emniyet görevlileri eşlik edecek.
TARAFTARLA YÜRÜYECEK
Beşiktaş maçı öncesi Vodafone Arena'ya taraftarlarla kol kola giden Başkan Dursun Özbek, Kadıköy'e giderken de sarı-kırmızılıların yanında olacağını ifade etti.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
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