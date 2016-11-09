 Fiyatı belirlendi – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Fiyatı belirlendi

    Fiyatı belirlendi

    ’nin satışına sıcak bakan yönetim, Riekerink’ten yanıt bekliyor.

    'ın yılıdızı 'nin sarı-kırımızılı kulüpteki geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Daha önce başkan Özbek'e, Bruma'dan başka oyuna etki edecek futbolcusu olmadığı konusunda dert yanan teknik direktör , yönetime yarın ayrıntılı bir rapor sunacak.

    Yönetim kurulu da alınacak isimlere kaynak açmak için Podolski'yi teraziye çıkaracak. Riekerink'in de onay vermesi halinde Alman futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek. Fakat 'in, menajerlerin daha önce getirmeyi vadettikleri 10 milyon euro'nun altında bir rakama sıcak bakmayacağı belirtildi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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