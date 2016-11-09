Dursun Özbek katılmadı!

Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay ve Ural Aküzüm hazır bulundu.

Divan kurulunda üyelere hitap etmesi beklenen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise kulüp projeleriyle ilgili bazı görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya gitmesi nedeniyle toplantıya katılamadı.

Yönetim kurulu adına kürsüye ilk gelen kulüp ikinci başkanı Cengiz Özyalçın, "Başkanımız Dursun Özbek, 22 Ekim 2016 tarihindeki olağanüstü genel kurul sonrası şu an Ankara'da. Alınan yetki içerisinde ilgili devlet kurumlarıyla görüşme yapmak üzere gitti." dedi.

Özyalçın, olağanüstü genel kurula katılımın, ortalamaların üzerinde olduğuna dikkati çekerek, bunun üyelerin konuya duyarlılığını gösterdiğini söyledi.

ALAÇAYIR: "TÜRK TELEKOM ARENA ÜST KULLANIM HAKKI TESCİL EDİLECEK"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, son yapılan olağanüstü genel kurulda aldıkları yetki çerçevesinde hemen çalışmalara başladıklarını aktarırken, Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkıyla ilgili sorunun giderilmek üzere olduğunu vurguladı.

Türk Telekom Arena konusunu bizzat kendisinin takip ettiğini belirten Alaçayır, "Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ile yaptığımız anlaşma gereğince üst kullanım hakkının tapuda tescili için uğraşmaktayız. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımızın olurunu aldık. Sadece bir talimat verilerek bu tescil yapılacak. Üst kullanım hakkının tapuya tescilini bu hafta içinde tamamlamayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Alaçayır, SGM ile aralarındaki 25 davayla ilgili uzlaşma görüşmelerinin de sürdüğünü söyleyerek, "Bu davalar, 2008 yılından bu yana süren hasılat payı, reklam payı, amatör sporlar katkı payı, reklam panoları payı gibi konuları kapsıyor. Son dönemde devletimizin uygulamaya koyduğu vergi barışı çerçevesinde, faizsiz ve 36 taksitle ödemelerin yapılması için görüşmelere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ TÜZÜK TASLAĞINDA DİKKATİ ÇEKEN DEĞİŞİKLİK PLANLARI

Galatasaray Kulübü Tüzüğü'nün yenilenmesi çalışmalarını yürüten komisyonun üyelerle paylaştığı taslakta, planlanan önemli değişiklikler dikkati çekti.

Kulüp divan kurulu tarafından oluşturulan komisyonun başkanlığını yapan Prof. Dr. Mehmet Helvacı, hazırladıkları taslağın önemli görülen kısımlarını özet olarak üyelere aktardı.

Helvacı, Galatasaray Kulübünde başkanlık süresinin 3 dönemle sınırlanmasını taslağa koyduklarını, mevcut başkanın 3 kez görev almasının ardından 1 dönem ara vermesi gerektiğini, olası bir erken seçimin de bu süreden düşüleceğini anlattı. Helvacı ayrıca, kurul seçimlerinin yönetimden bağımsız olarak, ayrı listelerle yapılmasının taslakta bulunduğunu belirtti.

Yönetimlerin tüzüğe aykırı eylemleriyle ilgili olarak genel kurullarda güven oylaması yapılabileceğini söyleyen Helvacı, mali genel kurullarda açıklanan bütçenin aşılması durumunda yöneticilerin sorumlu tutulacağını aktardı. Yönetim kurullarının, genel kuruldan sadece kendi dönemleriyle ilgili borçlanma yetkisi alabileceğine dikkati çeken Helvacı, daha uzun dönem borçlanma taleplerinde 4'te 3 çoğunluğun oyuna gerek duyulacağını açıkladı.

Mali genel kurulların yapısıyla ilgili değişiklik planları bulunduğunu anlatan Mehmet Helvacı, tüzük taslağında, geriye dönük 1 yıllık mali dönemin mart ayında, gelecek 1 yıllık mali döneme ait görüşmelerin ise haziran ayındaki genel kurulda görüşülmesinin yer aldığını, bu durumun her iki konunun daha ayrıntılı bir şekilde görüşülmesine imkan tanıyacağına inandıklarını söyledi.

Genel kurullara düşük katılımın eleştirilere neden olduğunu ifade eden Helvacı, bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini savunarak, tüzük taslağında, 4 genel kurula katılmayan kişinin üyeliğinin kendiliğinden düşeceği maddesinin yer aldığını belirtti.

Üye aidatlarının toplu halde ödenmesinin de rahatsızlık verici bir husus olduğunu vurgulayan Helvacı, taslağa göre ödemenin bizzat üyenin kendisi tarafından veya en fazla 3 kişiye vekalet edebilecek bir kişi tarafından yapılabileceğinin altını çizdi.

Ayrıca, taslak tüzük metnine, kulübe üye olma başvurularıyla ilgili de değişiklik koyduklarını anlatan Helvacı, "Kulüp sisteminde üyelik müracaatları, belli bir kontenjan üzerinden değerlendiriliyor. Üye olamayanlar ise tekrar başvuru yapmak durumunda kalıyor. Yeni tüzük taslağına göre, üyelik başvurusu yapan kişinin değerlendirmesi hemen yapılacak. Üye olup olamayacağına karar verilmesinin ardından, hazırlanan bekleme listesine alınıp, belli bir süreç içerisinde kulüp içerisine dahil edilecek." şeklinde konuştu.

Divan kurulu toplantısı, güncel konularla ilgili yapılan görüşmelerin ardından tamamlandı.